De vuelta de unas apacibles vacaciones y contando con el don divino de haber podido apretar el botón de ‘off’, vuelvo a la cruda realidad y hago ‘clic’ sobre las letras desdibujadas en la tecla de ‘on’.

Conecto con el mundo y, medio volcada en la otra parte de mis sueños, escucho en las noticias algo sobre un reparto entre dos estados. Mi candidez me lleva a pensar que serán chucherías de variados sabores, que caerán del cielo como un maná, enviado por el poder de los dioses para todos los niños del mundo.

Avanzo en mi información y escucho que el reparto del gran motín, es el de un estado masacrado y exterminado hasta límites insostenibles, entre otros dos, poderosos, inhumanos, insensibles y despiadados. Quieren construir allí, sobre cadáveres de miles, de personas inocentes, el más atractivo de los complejos turísticos que pueda existir. Percibo un leve mareo y un pinchazo estomacal. Aprieto el botón de ‘off’ porque siento que voy a morir y con la esperanza de que, cuando vuelva a despertar, pueda ver esas chucherías cayendo del cielo. Al fin y al cabo es mi sueño y, así, se verá cumplido.