No es indecisión. La duda hamletiana, la del «ser o no ser». O, mejor, el «preferiría no hacerlo» que Bartleby, el escribiente, acuñó. Son frases que pueden marcar una vida. La abstención en tiempos como estos en que no nos sentimos representados. Cuando el espacio se queda vacío, invitando a saltar y alistarse en un bando, en un equipo a izquierda o derecha de la red. Mejor, desaparecer. La edad del deporte quedó lejos. Que jueguen otros. Ya es tarde para tomar partido. A veces es mejor olvidarse de lo que no conviene. Jugar puede ser peligroso. Un salto, un traspié, un paso mal dado, cualquier error puede costar caro y arrastrarse toda la vida en forma de traumático recuerdo.

La playa vacía. La noche invita a la aventura. El juego como tentación. Fuera de temporada. Cuando los veraneantes ya regresaron a casa. Volver allí, a esos años cuando la vida parecía sencilla. Antes de la tormenta, antes del ciclón que te cambia para siempre. Volver a la arena, para encontrar aquello que se perdió. La ilusión de los ilusos. Volver a jugar.

‘El sitio de mi recreo’ o ‘Lucha de gigantes’, he ahí la cuestión.