No todo lector que entra a una buena librería se dedica, antes de nada, a mirar portadas o cubiertas de libros que puedan interesarle. Eso es lo que yo hago desde que me conozco. Una hermosa cubierta es la que muestra en su diseño el alma del libro que tenemos entre los dedos. Cuando tuve en mi mano ‘Tierras bajas’, de Herta Müller, quedé fascinado por su bellísima portada. Todo el interior del libro estaba ahí: su vuelo telúrico, su mítica poesía. Fue la diseñadora Gloria Gauger, directora de diseño gráfico en Ediciones Siruela, quien consiguió el milagro. Hay editoriales (Siruela es una de ellas) que ofrecen portadas de libros con poesía. El último de ellos, ‘Baiôa sin fecha de muerte’, diseñado por Gloria, es como una caricia de colinas meciéndose encima de nuestro corazón. Creadora y diseñadora de cubiertas, Gloria Gauner es una pintora con pinceles cuajados de malvas, cuarzo y malaquitas. Artista con obra pictórica mostrada en salas importantes españolas y europeas, tiene en la mirada decenas de arco iris que proyecta con tierna exquisitez en las telas poéticas de sus cuadros. Además de su extraordinaria obra pictórica, genial y telúrica, está su labor de portadista en Siruela, una de esas pocas editoriales que regala al lector obras exquisitas, en el fondo y la forma, de la literatura universal.