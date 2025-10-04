Feliz ‘rentré’ literaria

Hay muchas maneras de acercarse a la ‘rentré’ literaria. Uno puede hacerlo a partir de los suplementos literarios de los diarios o de alguna de las revistas culturales que asolan las librerías y quioscos, o también escuchando alguna sesuda tertulia, habida cuenta que los mismos que hoy opinan de política y fútbol, mañana lo harán de literatura o música.

Pero a mí me gusta acercarme a la ‘rentré’ literaria todos los años, paseando entre los innumerables puestos de libros que asolan el rastro de mi ciudad.

El verano toca a su fin, y con su marcha, vuelven los viejos/nuevos hábitos, entre ellos mi habitual paseo matutino por el rastro, que suele depararme agradables sorpresas en el mercado de los libros, ejemplares sumamente atractivos y de rabiosa actualidad que, a veces, aparecen mezclados con otros de dudoso interés.

Y es que Cristina Fernández Cubas está de moda, «al fin», me decía un viejo amigo días atrás. Y por fin tenemos nueva entrega de relatos, ese género «menor» que tanto le gusta y nosotros tanto disfrutamos. Es una autora que lentamente ha ido ganándose el crédito de los lectores, que no de los críticos, con una trayectoria entregada a una causa en la que por encima de cualquier otra consideración se refleja un profundo amor por la mal llamada literatura gótica. Sorprende, pues, encontrar en el rastro su ‘Lo que no se ve’, entre ‘Alicia en el país de las maravillas,‘ en cuidada edición de Nórdica Libros, y ‘El desván de las musas dormidas’, última entrega de Fulgencio Argüelles. Un autor a quien sigo hace años y que gana enteros a medida que publica, fiel a una idea y a una editorial de esas llamadas «de culto o independientes». Un escritor de largas distancias, lo que hace que se prodigue con escasez en las librerías, empeñado en la construcción de un mítico universo literario personal. Una obra plagada de los recuerdos que se amontonaban en los desvanes de las casas de los pueblos, allá donde tan sólo llegaba la fértil imaginación de un niño ansioso por descubrir el mundo. Y claro, que mejor compañía podría tener Fulgencio, que la nueva edición de ‘Alicia’. Siempre me he preguntado, ¿por qué las editoriales se empeñan en presentar este libro como «no apto» para menores? Algún día habrá que escribir sobre ello. Hoy hace buen día, hay buena cosecha literaria, de esos que apetecen coger un buen libro e irse a leer a una terraza tomando uno o dos cafés. Y eso he hecho. ¿La elección? Bueno, dudaba entre ‘Necesidad de la literatura’, de Emilio Lledó, que nunca defrauda, o ‘El club de la niebla’, la ‘penúltima’ entrega de Leticia Sánchez Ruiz. La próxima semana comentaré el resultado del experimento. Feliz ‘rentré’ literaria, aunque algunos libros ya estén hace semanas en las librerías.