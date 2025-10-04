La cruel venganza de ‘Los cuchillos largos’

El escritor escocés Irvine Welsh logró el beneplácito de lectores y de crítica con su primera novela, ‘Trainspotting’, que tuvo una acertada adaptación cinematográfica con la que cosechó fama mundial.

En esta obra ya estaban presentes los elementos que luego caracterizarían su producción posterior y que serían sus señas de identidad: historias duras, que no desprecian ni las escenas más escabrosas ni los finales amargos; acerada crítica social, que pone en evidencia los males que aquejan al mundo occidental y, en especial, a la sociedad británica; humor inteligente, cargado de ironía, cuando no de sarcasmo, y rendidos homenajes a la cultura punk en todas sus facetas. Dentro de la extensa obra de Welsh, destaca con luz propia la serie de novelas negras protagonizadas por el inspector Ray Lennox, un policía que reúne todos los tópicos del género y los supera llevándolos a su máxima expresión.

En ‘Los cuchillos largos’, Lennox tendrá que perseguir a un asesino en serie, cuyo ‘modus operandi’ consiste en castrar a sus víctimas (corruptos políticos conservadores) con, como reza el título, largos y afilados cuchillos, mientras prosigue su relación con su novia Trudi y lucha contra sus propios demonios. Entretenida, trepidante y, como siempre, deslenguada, la última novela de Welsh traducida al castellano no decepcionará a los lectores habituales del narrador escocés y será todo un descubrimiento para quien se acerque por primera vez a su obra.

‘Los cuchillos largos’.

Autor: Irvine Welsh.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.