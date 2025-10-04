Crear la belleza, ensalzar la palabra

Es innecesario citar toda la obra lírica de Rafael Ballesteros, cuya trayectoria inicia en 1969 con el poemario ‘Las contracifras’, y continúa luego con otros diversos libros que al fin culminan con el título de 2022 ‘Perseverancia’; siendo también autor de seis novelas: primero, ‘La imparcialidad del viento’ (2003), y después más cercana (2009) ‘La muerte tiene la cara azul’, galardonada con el Premio Andalucía de la Crítica de 2010. Ahora, en la línea lírica que se ha expuesto, aparece la sintética y original antología ‘Verba Sumus’, con un interesante prólogo de Cristóbal Borrero Delis. Esta es un ordenado muestrario compuesto por 6 apartados, de los cuales solo el primero (once poemas) contiene parte de la poesía publicada entre 1990 y 2010. El resto es obra inédita.

Con ciertas afirmaciones queda justificado el título general, pues en Ballesteros se dan la mano sentimiento y expresión, muy cuidada esta con el valor emergente de la palabra: «Tu casa era mi corazón y tu reino / las palabras». Desde el principio el libro es un festín de la palabra: el poeta la engulle, la rumia, devolviéndola transfigurada, machacada, además de construirla con una musicalidad incontestable, algo que Borrero Delis resume al escribir que «Las estructuras versales del escritor malagueño son puro artilugio rítmico». Y no puede obviarse que sus versos ofrecen asiduamente un léxico selecto, apto para lectores que conocen los significados que la lengua posee, y dispuestos a valorar los distintos recursos utilizados: neologismos, vocablos alterados («bócame»), dislocaciones silábicas, inesperadas formaciones morfosintácticas, y por supuesto otros como las numerosas antítesis («aquel que quiere para poco, el todo» ), las bellas alusiones sensuales cercanas al erotismo que apreciamos en «Aquella amante romántica»: «Quítate las sedas de tu cuerpo / …/ la parte húmeda de tu algodón …»); y luego los escogidos juegos de palabras y la recurrencia continua a los encabalgamientos («Porque todo / aquello que no es…».

Queda por concluir que en estos 32 poemas del libro encontramos variadas alusiones a autores de la literatura clásica (Góngora, Mateo Alemán…), en cuya estela podemos adivinar, por ejemplo, a Manrique: «y acepto al fin que el mar a donde voy / tiene la fuerza de querer ser todo». Entiéndase además que entre otras apreciaciones el libro presenta, en su concepción semántico-pragmática, un proceso de descubrimiento o búsqueda de la verdad, lo que explica las abundantes interrogaciones retóricas que orlan los versos, sin olvidar que ‘verdad’ y ‘duda’ con frecuencia se contraponen: “me repugna lo oculto”. Este aspecto crea un paralelismo con el mismo procedimiento que se advierte en su obra Jacinto. En esta y en aquella proliferan expresiones del tipo «busco con ansiedad lo otro, por lo siguiente indago» o «aquello que tú indagas, está más hondo, más allá».

Escritura inconfundible

La escritura de Ballesteros es inconfundible por muchos motivos, sabiendo siempre que en su concepción persigue demostrar que la palabra salva del olvido, así que podemos inferir que en este muy original poemario se afirma: «puso en pie su desdicha y su pala-bra», en la que se apoya para buscar con pasión «allí donde reside la belleza indomable». Nadie podrá negar que es un poeta reflexivo, reconcentrado, íntimo en distintos planos y deudor en ciertos aspectos del estilo que Ballesteros ha ido forjando en su obra fundamental Jacinto. Las constantes estilísticas de su escritura han hecho de Ballesteros un poeta original, creativo hasta los mismos lumbrales de la creación y analista continuo de las posibilidades del lenguaje. No olvidemos que su vocación de poeta está atestiguada por el título de su otro poemario de 2003 ‘Los dominios de la emoción’.

‘Verba Sumus’.

Autor: Rafael Ballesteros.

Editorial: Málaga, 2024.