En esta nueva entrega poética de Pilar Sanabria nos adentramos en un mundo donde dolor y esperanza contienden. El libro se presenta con un título tan enigmático como significativo: ‘No fue de charol mi otoño de adentro’. Remite, a través de la antítesis, a la lucha de contrarios que nos conduce, en un recorrido simbólico, por las sendas ineludibles de toda vida. El brillo luminoso del charol, el lustre de su barniz y el deslumbramiento le son negados al sujeto poético que se enfrenta a los tibios tonos sombra y tierra del otoño. La obra nos conduce por los vericuetos del sufrimiento, al que siempre nos convoca el cuerpo cuando se enseñorea la enfermedad, pero también por la senda del sosiego que produce el encuentro con la poesía, que actúa como bálsamo redentor.

Sanabria sabe construir, como dijera Antonio Machado, «con las amarguras viejas» la dulce miel que puede calmar el espíritu. Entrega a los lectores uno de sus mejores libros, donde la madurez poética barre cualquier elemento puramente personal para convertirlo en universal, es decir, en aquello que nos concierne.

Son veinticinco poemas cuyos títulos se anclan en el realismo a veces más descarnado: ‘La enfermedad’, ‘Los miedos’, ‘Quirófano en latencia’, ‘Goteros’, ‘La mujer hueca’, ‘Balada de la UCI’, ‘Sala de espera’ y ‘Anestesia’. Sin embargo, el tono del poemario trasciende lo puramente anecdótico, se eleva y se transmuta en un rico surrealismo plagado de matices. Los poemas integran imágenes oníricas («acequia de ratas y avestruz de marfil») con otras que duelen por su trazo directo: «allí desnuda, como una estatua sin memoria»; «aquella guerra civil de mi dolor»; «goteros como colonos en tierra estéril». Es un duro y estrecho viaje el que dibujan sus versos: «Mujer hueca en su hueco»; «esperando un relámpago». Las metáforas se suceden con acierto y construyen un andamiaje en el que el poema se balancea en la incertidumbre, con ecos de las amplias lecturas de la autora, como la mitología griega y el trasunto de Cerbero, pues no es posible acallar al «perro ladrador de la tragedia». También la Biblia resuena en sus versos: «No habrá mejor lavatorio / que el de aquellas tres peregrinas / detenidas junto al pozo de mi cama». Pero de ese viaje Sanabria vuelve reforzada gracias a la poesía, a la amistad y al amor de quien sabe estar en los momentos importantes: «Expropió el dolor con su sonrisa en aquella primera visita / el primer día que pudo verme sola ante la muerte».

Publicada por la prestigiosa editorial El Bardo, esta obra viene a sumar un libro importante en la ya larga trayectoria de Pilar Sanabria, con más de una veintena de obras publicadas.

‘No fue de charol mi otoño de adentro’.

Autora: Pilar Sanabria.

Editorial: El Bardo. Barcelona, 2025.