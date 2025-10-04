Carlos Barea es escritor, docente e investigador literario, especializado en la memoria histórica y las genealogías disidentes de las personas LGBTQ+. Licenciado en Filología Hispánica y con estudios de posgrado en Literatura Comparada, ha consagrado su obra a la reivindicación de las voces silenciadas de artistas gais, lesbianas y bisexuales del siglo XX. Su compromiso con la cultura LGBTQ+ se refleja en su activismo y en su capacidad para articular un relato coral que entrelaza deseo, marginalidad y creación artística. Su libro más reciente, ‘Rebeldes del deseo’, ofrece un vibrante mosaico de biografías, con rigor y sensibilidad narrativa, que rescata la dignidad y el talento de escritores, poetas y artistas que desafiaron las normas de su tiempo, transformando su existencia en un acto poético y político.

En su obra ‘Rebeldes del deseo’, rescata a artistas cuya vida y obra fueron silenciadas o estigmatizadas. ¿Por qué cree que es tan necesario reivindicar sus nombres y sus historias hoy en día, especialmente en una sociedad que aún convive con discursos de odio y retrocesos en derechos?

Precisamente, en la propia pregunta se señala el principal motivo: porque estamos viviendo una época de retrocesos, de intentos de invisibilización, de discursos de odio y de criminalización del colectivo LGTBIQ+. Sin ir más lejos, en el Orgullo de Castellón, este mismo año, la ultraderecha aconsejaba a sus votantes que durante el Orgullo se llevaran sus hijos a la playa y que los mantuvieran alejados del centro de la ciudad. Sigue habiendo un intento de querer señalarnos como un peligro, como amenaza, como aquello que debe ser escondido a ojos de los «inocentes» o de la gente de bien. Por eso, frente a la oscuridad, es necesario mostrar que siempre hemos estado ahí. Que aunque nos hayan intentado silenciar, castigar o condenar al ostracismo, hemos pervivido. Como las flores de ciudad lo han hecho en el asfalto, buscando cualquier grieta para florecer en todo su esplendor.

¿Cree que la memoria colectiva es una herramienta de resistencia frente a la invisibilización y la opresión de las personas LGBTQ+? ¿Cómo se entrelazan memoria, identidad y dignidad en este contexto?

La memoria colectiva y, más concretamente, la memoria histórica es indispensable para la dignidad del ser humano. Recordar de dónde vienes, quién eres —como individuo y como elemento activo de una sociedad— y dejar una huella para los que vienen detrás es un componente básico de la identidad humana. Vivimos en un país donde aún hay innumerables cuerpos en nuestras cunetas. Cuerpos a los que les han negado la dignidad de ser llorados por sus familias. Esto se agudiza si hablamos de personas LGBTIQ+, ya que, en la mayoría de los casos, morían sin descendencia, por lo que ni siquiera tenían la posibilidad de tener una descendencia que reclamara esa dignidad. Y aquí entra en juego la memoria colectiva, que tiene que encargarse de todos esos huérfanos que necesitan restaurar su honra casi como una obligación moral. Si la memoria colectiva es importante para poder nombrarnos como seres humanos, aún lo es más para todos aquellos que solo en la memoria pueden encontrar consuelo y alejarse, aunque sea un poco, del olvido.

En la obra expone la dificultad de categorizar vidas disidentes con etiquetas fijas. ¿Cómo cree que la literatura —y la biografía en particular— permite rescatar la pluralidad y la complejidad de las experiencias LGBTQ+ más allá de las categorías?

Si muchas vidas LGTBIQ+ han huido de las etiquetas y de la normatividad, es un poco absurdo que intentemos categorizarlas. Las realidades queer nos permiten descubrir que hay vida más allá de las esencias, de aquello que, en teoría, está ya compartimentado. La propia naturaleza de la identidad LGTBIQ+ —por mucho que hayan sufrido un proceso de asimilación y, a veces, de subyugación social— es indómita. Hemos venido para romper lo estipulado. Las biografías, de hecho, vienen a contarnos la singularidad de cada una de las experiencias con respecto a la normatividad, aunque, por otro lado, haya muchos elementos en común entre las experiencias disidentes. En la diferencia encontramos lo que une.

Muchos de los artistas que retrata transformaron su dolor, su exclusión o su marginalidad en arte, desde Arthur Rimbaud hasta Jaime Gil de Biedma. ¿Diría que el sufrimiento es un detonante literario o cree que también la alegría y el deseo pueden ser motores de creación?

Durante mucho tiempo el dolor y el sufrimiento eran motores de creación para la comunidad LGTBIQ+ porque era la única forma que nos permitían de expresión: la tristeza, la pena, la desgracia. De hecho, creo que, y este es un punto de vista muy personal, un artista, tanto si es queer como si no, siempre crea mejor desde el dolor y el desgarro. No obstante, y como en mi naturaleza está la contradicción, creo que la alegría también es una gran fuente de inspiración. ¿Qué es el transformismo, si no? ¿Y las sevillanas? La algarabía y la juerga siempre han estado también en nuestro ADN. La búsqueda de la felicidad como objetivo y el divertimento como trinchera. Era la única forma de subsistir. Ante el dolor y la marginación: tacones y pluma.

El deseo, como escribe, ha sido históricamente un espacio de transgresión y libertad para muchas personas LGBTQ+. ¿Por qué estima que el deseo sigue siendo un motor de disidencia? ¿Puede ser también un territorio político?

Llevan siglos controlando el deseo para dirigirlo hacia un único fin: la reproducción. Todo lo que se salga de eso se ha considerado pecado o delito. ¿Prácticas homosexuales? ¿Uso del preservativo? ¿Sexo anal? El pensamiento judeocristiano ha calado tanto en la sociedad que el mundo se mueve constantemente en esas dos ambivalencias: entre el deseo del deseo y su privación moral. Cuando se utiliza el deseo con el único fin del disfrute, valga la redundancia, es cuando nos estamos colocando en otro lugar considerado más perverso. Y si no, tan solo hay que fijarse en lo que ha ocurrido con el deseo homosexual: se ha acabado orientando hacia las necesidades capitalistas. ¿Queréis vivir en libertad? Pues muy bien, a casarse. Muchos más ingresos en hipotecas, en ‘wedding planners’, en cruceros de luna de miel. ¿Queréis meteros en un cuarto oscuro y follar hasta que os tiemblen las piernas? Eso sí que no. Vicio puro y duro. Ni hablar.

En el contexto de su investigación, ¿cómo ve la relación entre arte y activismo? ¿Crees que el arte —literatura, cine, teatro— tiene una responsabilidad especial con respecto a la visibilidad y la transformación social del colectivo LGBTQ+?

Por supuesto. El arte genera referentes que pueden viajar a cualquier rincón del mundo. Mientras que un discurso necesita la implicación del oyente ¬(desplazarse a un lugar y querer escuchar de forma activa), el arte tiene la capacidad de colarse sin ser notado. Una película, una canción, un libro está al alcance de todo el mundo y sirve para que las personas que están descubriendo su sexualidad o su identidad sepan que no están solas, que hay más personas como ellos; pero, al mismo tiempo, también sirve para que el resto del mundo entienda otras formas de vida. Mi hermana, que es una mujer de un pequeño pueblo de Granada que nunca ha tenido contacto con una persona trans y ni siquiera se había planteado las problemáticas que puede tener, un día me dijo después de ver la serie de La Veneno: «Madre mía, lo que ha tenido que sufrir esta mujer». Esa empatía que se generó fue gracias a la representación cultural.

A menudo se habla de «progreso» en materia de derechos LGBTQ+, pero también de retrocesos y resistencias. ¿Cómo puede la sociedad mantener viva la lucha por la dignidad y la diversidad sin quedarse en la autocomplacencia?

No podemos dar por sentado que los derechos que tenemos van a estar ahí para siempre. Suena manido, pero es verdad que los retrocesos llegan. Ya lo estamos viendo en otros países como EEUU o UK. También en ciertas comunidades autónomas de nuestro país y en ciertos discursos que hace mucho tiempo que no se oían. Es verdad que hemos vivido unos años en los que todo parecía estable, sin posibilidad de volver atrás. Sobre todo, tras la aprobación del matrimonio igualitario. Se había instalado una sensación de que ya se había conseguido todo, incluso dentro del colectivo. Ya parecíamos ser iguales a nivel legislativo al resto de personas. ¿Qué más queríamos? Lo que no sabíamos es que había latente un movimiento, que pensábamos que no iba a volver como ideología dominante, que iba a hacer todo lo posible por retirarnos esos derechos. Y lo peor de todo es que nos ha pillado en el momento en el que más bajos de defensas estamos. Nos hemos centrado en cuestiones como el discurso identitario (que tan necesario es también) mientras que la ultraderecha se estaba instalando en las instituciones y comenzaba a poner la semilla de odio en los corazones de muchas personas. Y no solo hacia las personas LGTBIQ+, sino también hacia migrantes, feministas o (me da hasta vergüenza ajena decirlo) ecologistas.

Finalmente, ¿cómo abordar la identidad más allá de cualquier etiqueta (y deseo), y qué lugar ocupa la valentía personal en esa búsqueda de autenticidad y libertad?

No creo que exista una valentía personal cuando perteneces a una minoría. Las opresiones nos hacen que tengamos que organizarnos y, sí, claro que hay pioneros como Ocaña, Harvey Milk, Pedro Zerolo o Marsha P. Johnsons. Pero se apoyaban en su comunidad. Eran la cara visible de un grupo social que vivía en la exclusión. Creo que durante mucho tiempo a las minorías se nos han intentado separar. Eso de divide y vencerás ha funcionado a las mil maravillas casi de forma natural. Por ejemplo, en el colegio si había otro niño mariquita cruzabas los dedos muy fuerte para que ese día la tomaran con él y no contigo. Es decir, para pasar desapercibido y que el sambenito lo cargara otro. Y esto es extrapolable a cualquier minoría. Si otro pagaba los platos rotos, mucho mejor. Por eso a veces nos cuesta articularnos, porque nos han enseñado a pelearnos entre nosotros para conseguir no ser el ‘punching ball’ de la normatividad. Por eso, es tan importante crear comunidad, porque es algo que el sistema no quiere que hagamos y va a intentar evitarlo por todos los medios. Así pues, podemos hablar de identidades individuales que han dado la cara por un grupo. Valientes que, en muchos casos, se han partido la cara para disfrutar de las libertades, pero todo, en el fondo, ha sido gracias a lo comunitario.