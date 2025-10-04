‘El bosque errante’ de Juan José Castro

Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, no lo han de ser tanto cuando el parangón que establecemos responde a las más altas calidades. Así que espero que no consideren desconsiderado el hecho de afirmar que, emulando el estilo solemne, casi hímnico, de Antonio Colinas, Juan José Castro Martín, con una clara cosmovisión culturalista, haga alarde de su habilidad para hilar estructuras complejas de las que se desprende sin aspereza el dominio de la palabra. Porque afirmar esto de un creador supone elevarlo sobre la mayoría de los que se dedican al proceloso ejercicio de la escritura. La intuición globalizadora de Castro Martín le permite deconstruir un universo privativo sobre el ‘Thesaurus rerum’ de la más acrisolada literatura europea (Novalis, Keats, Hölderlin, Vladimir Holan, Paul Celan, Rilke, Nelly Sachs, Camus, Moreau, Nietzsche, Heidegger, y ¡cómo no! Aleixandre), transmitiéndonos una visión de la realidad ajena al prosaico y manido recurso conversacional que empaña gran parte de la presente producción literaria.

Su incuestionable virtualidad para asociar semántica cognitiva y conocimiento enciclopédico nos obliga a una compleja conceptualización que no es siempre fácil de interpretar, lo que encumbra su obra sobre el maremágnum que nos asuela. La sucesión de referencias nominales, junto a los extensos textos discursivos, exigen al lector reflexiones no exclusivamente poéticas sino esencialmente filosóficas, a pesar de su aparente simplicidad: «No seremos camino antes que huella», «morir es existir del todo en las palabras». Adentrándose en el denso bosque de la palabra, Castro Martín proclama su alegato a favor de la naturaleza, ese paraíso perdido en el «derruido andamiaje de la vida» que nuestro poeta pretende recobrar con su indiscutible potencialidad expresiva.

Es notorio el empleo de enumeraciones para constituir un todo, fulgores y explosiones para alcanzar lo absoluto cuando sabemos que lo absoluto es imposible de expresar, pero en esta dirección ha de orientarse la poesía, no como una mera exhibición de sentimientos, sino como un modo de exégesis capaz de dilucidar la claridad entre lo oscuro, de domeñar «el ciervo esquivo del lenguaje», de llevarnos a reflexionar sobre lo inefable y lo indómito, la dialéctica presta a adentrarnos en ese bosque denso al que San Juan nos invitaba para alcanzar el alto cobijo de las rocas donde contemplar sin óbices la inmensidad de lo infinito, lo que no resulta nunca fácil, azaroso incluso, porque, la mayoría de las veces, no se halla la luz sino la herida y «el que busca un destello encuentra solo el dolor», pero conocer tan de cerca el sufrimiento es subyugante, y lo es más aún descarnarlo para revelar su belleza, carisma de los dioses que vuelve fieramente humanos a sus artífices. ¡Será por esto que tan bien entiende Castro Martín la sinrazón y el estremecimiento de la poesía!

‘El bosque errante’.

Autor: Juan José Castro Martín.

Editorial: Reino de Cordelia. Madrid, 2024.