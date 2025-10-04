La atractiva prosa de Carlos Dávalos

Buena elección la del jurado del 40º Premio Jaén de Novela a la hora de premiar una obra tan singular a cargo de Carlos Dávalos, escritor y periodista limeño que realizó en la Complutense estudios de doctorado en Lengua y Literatura. Ha escrito relatos ‘Nadie sabe adónde ir’ (1998) y la novela ‘La furia del silencio’ (2021), pero es ahora, con ‘La pólvora y los inocentes’, con la que ha conseguido este prestigioso galardón, uno de los de mayor solera del panorama literario en castellano.

Julián Mendieta es un joven periodista con ambiciones literarias, que comienza a trabajar en un diario peruano en la sección de «policiales». Eso lo convierte en un espectador privilegiado del vertiginoso mundo del crimen en el Perú de los años ochenta, pero su verdadero deseo es escribir crónicas, género que se acerca más a la literatura, su auténtica pasión. Un accidente del que es testigo y del que ha de encargarse periodísticamente lo llevará a Samin Palomino, antiguo miembro de Sendero Luminoso, en donde ingresó buscando a su hermana, enrolada en la guerrilla.

Importancia

Con la visión de este testigo de excepción y las entrevistas al expolicía Benedicto Jiménez, que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso, y que ahora malvive olvidado de una sociedad que le debe tanto, casi alcohólico, privado, por los poderosos, de aquellas medallas que le correspondían y que otros se colgaron, Julián Mendieta logrará acercarse a ese periodo histórico clave del Perú, y de la historia reciente, para hacer un retrato completo y muy bien narrado de aquellos años de violencia individual y social, de odio y fanatismo, de la crueldad de la represión y de los fantasmas de la Revolución, para mostrar con un estilo ágil y atractivo la estupidez de la violencia, las víctimas de ambos bandos y el dolor, que siempre se ceba en los más desvalidos e inocentes.

La mayor virtud del libro, en estilo y estructura, no reside solo en esa doble narración: por un lado, la del mundo de la guerrilla, a cargo de Samin Palomino, por otro, la del testimonio del policía que detuvo a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, sino que se alcanza en la habilidad de jugar no a dos bandas, sino a cuatro, porque a lo largo de toda la novela sobrevuela la vida íntima y personal del narrador, Julián Mendieta, la relación con su padre, su encaje en el mundo, en su país, y la reconciliación consigo mismo y con su historia, a la vez de introducir un cuarto elemento como telón de fondo, que mantiene constantemente la atención del lector: la investigación de unos asesinatos en serie que están relacionados con la historia violenta que sufre el país y que relatan por separado el exguerrillero y el expolicía. La novela se convierte así en un ejercicio de introspección de la propia historia del país y también de la historia personal del protagonista, hasta el extremo de trascender la pura realidad geográfica y personal en que se inscriben, para convertirse en una novela atractiva, bien escrita, bien estructurada, interesante y, especialmente, universal.

Con un ágil pulso narrativo, el autor nos mete de lleno en este periodo histórico para contarnos, no solo la historia reciente del Perú, sino la de la humanidad. Y así esta novela histórica escapa del entorno en que se produjo para convertirse en universal. Porque se trata de la violencia que nos asola, que se ceba siempre en los inocentes y que nos destruye y mancilla como seres humanos. Todo ello descrito con un estilo magistral, excelente uso de la tercera y segunda personas, y un manejo exquisito del monólogo interior, principales características del rico estilo literario de Carlos Dávalos, que le ha valido el prestigioso Premio Jaén de Novela en su cuadragésima edición.

‘La pólvora y los inocentes’.

Autor: Carlos Dávalos.

Editorial: Almuzara. Córdoba, 2025.