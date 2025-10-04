Las 5 notas musicales de la galaxia

Wu Ming es el seudónimo de un grupo de narradores que apareció en Italia en 1999 con el nombre de Luther Blissett. Poco después, adoptaron la actual denominación y, desde entonces, han publicado de manera colectiva títulos como ‘54’, ‘Manituana’, ‘El ejército de los Sonámbulos’ o ‘Proletkult’. Al igual que las dos últimas, la editorial Anagrama publica ahora ‘Ovni 78’, con traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona.

En 1978, con la estela (aún dando coletazos) del estreno de ‘Encuentros en la tercera fase’, la película de Steven Spielberg, en Italia se produce una oleada de avistamientos de platillos volantes: «Quienes fueron a ver la película aquella noche seguramente repararon en un grupo de jóvenes larguiruchos que parecían electrizados: eran los miembros del Giucat, el Grupo de Investigadores, Ufólogos y Clipeólogos Asociados de Turín». El país vive momentos difíciles con la polarización política, el aumento del consumo de heroína y el secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de Democracia Cristiana. Moro fue uno de los impulsores del histórico acuerdo con el Partido Comunista Italiano, una conjunción solidaria para afrontar la grave crisis social y política. Las Brigadas Rojas se interpusieron con el secuestro del político que duró cincuenta y cinco días hasta su asesinato. El 16 de marzo fueron muchos los italianos que recibieron la noticia del secuestro a través de la radio, en la voz de Cesare Palandri. Se sucedieron días de desconcierto: «En las calles y en todo el país se respiraba una atmósfera asfixiante. Moro estaba encerrado en alguna parte y, con él, todo el mundo era prisionero de una realidad deformada».

Es en ese mismo contexto en el que Wu Ming sitúa la acción de esta historia, que se desliza por ese año, con la voz puesta en el presente desde el que se reconstruyen los hechos con fuentes de diversa procedencia y credibilidad, siempre con la convulsión de aquel momento como telón de fondo. En esta novela, que mezcla hechos históricos con elementos de ficción, todos esos frentes nacen de una misteriosa desaparición en el monte Quarzerone, lugar lleno de misterio y acontecimientos inexplicables: «El juego consistía en simular una invasión alienígena y se inspiraba en un rumor que circulaba por la zona, según el cual, cada dos por tres, aterrizaban en el Quarzerone ovnis que venían a visitar unos laboratorios secretísimos que había en las entrañas del monte».

Allí se produce la desaparición de los jóvenes exploradores Jacopo y Margherita. Nunca fueron encontrados y su caso despertó el interés de muchas personas, entre ellas el del Martin Zanka, escritor muy reconocido y autor de libros sobre arqueoastronomía. De forma paralela, ‘Ovni 78’ muestra cómo se organiza el mundo de los ufólogos (un grupo lleno de escisiones) y de los ufófilos. A ese universo llega Milena Cravero, una joven antropóloga muy interesada en conocer lo que hay en el más acá de estos colectivos. Mientras que la ufología tiene como verdaderos ‘leitmotiv’ «los aparatos eléctricos que dejan de funcionar, la luz deslumbrante, el coche que no arranca, la pérdida de memoria, el salto temporal…» y el estudio de estos fenómenos, la ufofilia aparece representada en un conjunto de personas capaz de, «en lugar de invocar a la Virgen o a un santo», invocar «en poesía o en prosa, a nuestro ovni de la guarda». Por si fuera poca diversificación, en el monte Quarzerone se desarrolla también la trama de Tanur, comuna en la que, entre otros, vive Vincenzo, hijo de Martin Zanka y exheroinómano.

Aspecto positivo

Wu Ming acierta con la dosificación de los detalles históricos que alimentan la tensión de los hechos ficticios de la novela. El libro está compuesto por un preludio, que nos lleva al 26 de agosto de 1976 para sacudir el pasado, y por cuatro movimientos que se desarrollan desde el 1 de marzo al 25 de mayo de 1978 (el último cierra además los detalles del paso del tiempo hasta nuestros días). Italia, 1978, el año del secuestro de Moro, de los tres papas que se sucedieron en el Vaticano, de la legalización del aborto y la implantación del sistema sanitario nacional: «Eso ha hecho que olvidemos que el año 1978 fue también el de la gran ola de avistamientos, el año de los ovnis». Leer para creer.

‘Ovni 78’.

Autor: Wu Ming.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.