35 años de poesía de Carlos Marzal

‘A este lado de ti’, de Carlos Marzal, es el quinto número de la colección de poesía ‘La edad del agua’, editada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar y coordinada por Jacob Lorenzo. Bajo este título, tomado del poema ‘Paisajes nocturnos’, el poeta valenciano recoge cincuenta y un poemas pertenecientes a sus siete libros de poesía publicados. Aparte de su poesía completa, reunida en ‘El corazón perplejo’ (Tusquets, 2005), existen cinco antologías, contando la que nos ocupa: ‘Poemas’ (Universidad de las Islas Baleares, 1997): ‘Poesía a contratiempo’ (selección de Andrés Neuman; ‘Maillot Amarillo’, 2002), ‘Sin porqué ni adónde’ (selección a cargo de Francisco Díaz de Castro; ‘Renacimiento’, 2003) y ‘Derivaciones’ (Destrezas, 2016). Su ópera prima, ‘El último de la fiesta’ (Renacimiento, 1987), es un libro paradigmático de la poesía de la experiencia, en el que se impone la temática urbana vinculada a la experiencia vital, el tono narrativo, el hedonismo, el humor como vía para desacralizar la anécdota, el coloquialismo, el clasicismo formal y el tono elegíaco.

Estas claves se mantienen en ‘La vida de frontera’ (Renacimiento, 1991), donde ya se evidencia una disminución en el uso del componente humorístico y de los juegos de ingenio para adensar un discurso aún muy adherido a la experiencia vital.

En su tercer libro, ‘Los países nocturnos’ (Tusquets, 1996), se advierte un cambio provocado por las muestras de agotamiento del discurso figurativo y el intento -similar al de otros poetas coetáneos- de buscar nuevos cauces expresivos. Para ello, apuesta por una palabra que brota de la incertidumbre y de la conciencia del vacío para explorar con dudas la propia interioridad y los goznes de la existencia, adelgazando la anécdota autobiográfica. Esta evolución viene acompañada de un cambio editorial, con la entrada en la mítica colección ‘Nuevos textos sagrados’.

La ruptura con la poesía figurativa, desde dentro de la propia poesía de la experiencia, se consuma en su libro más aplaudido, ‘Metales pesados’ (Tusquets, 2001), con el que obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía. Esta obra, al igual que la anterior, emana de la incertidumbre y de la conciencia nihilista, pero el punto de vista es distinto: el sujeto poético asume un conjunto de inseguridades como motor de su existencia e intenta, en medio del desconcierto, indagar en el misterioso engranaje del mundo a través de unos poemas que fluctúan entre el desengaño y la celebración. El tono celebrativo se hace más patente en ‘Fuera de mí’ (Visor, 2004; 16º Premio de Poesía Fundación Loewe), donde la duda y la confusión dejan paso a la perplejidad de quien, embargado por un sentimiento de plenitud, aspira a vislumbrar una realidad superior y tropieza con las fallas del lenguaje. Semejante arrobo contemplativo lleva aparejado una renovación lingüística que no solo apuesta por la yuxtaposición nominal y por la economía lingüística, sino por un aumento del poder evocador de las imágenes y de los símbolos.

Evolución

En ‘Ánima mía’ (Tusquets, 2009) sigue esta línea de exaltación y de celebración de la vida, al tiempo que tantea las preguntas sobre las que se sostiene la existencia, en un intento de desvelar la auténtica realidad de las cosas y los hilos que las unen con un sujeto poético que experimenta la dicha de sentirse pleno. Finalmente, en ‘Euforia’ (Tusquets, 2023), este sujeto se encuentra en un estado de plenitud mientras deambula entre las cosas con la mirada perpleja, hallando un descubrimiento en lo aparentemente intrascendente.

De este modo, la poesía deviene canto gozoso y agradecido. Siguiendo con su buen hacer editorial, el Ayuntamiento de Iznájar brinda al lector la oportunidad de adentrarse en la obra de uno de los nombres propios de la poesía de la experiencia que, al advertir el agotamiento de esta, ha buscado nuevos cauces expresivos.

‘A este lado de ti’.

Autor: Carlos Marzal.

Editorial: Iznájar, 2024.