Una poética del alma

Alfredo Jurado cuenta con una quincena de libros de poesía publicados, logró el Premio Nacional Carrillo de Sotomayor y estuvo vinculado al grupo Zubia, así como a la Cátedra Juan Rejano. Al entrar en la lectura de su más reciente poemario titulado ‘Alma’, editado por Detorres Editores, enseguida uno se conecta con esa parte mistérica del espíritu. Ya Platón consideraba al alma como la dimensión más importante del ser y se refería a ella como si estuviese encerrada en un cuerpo. Alfredo Jurado ha querido con este profundísimo título arrastrarnos a esa parte tan viva y tan activa de nosotros y con la que, o nos entregamos a ella conociéndola y reconociéndola cada día, o la ignoramos y hasta luchamos contra su esencia.

El libro, cuyos apartados nos remiten a un orden establecido, tiene un enfoque altamente espiritual, de comunión, de exaltación y de un alto grado de convencimiento en la idea de lo que supone la existencia de Dios. Con el apartado «Cosmogonía», el poeta nos remite al Génesis, al relato cosmogónico bíblico en el que se describe cómo fue creado el universo bajo el poder y la palabra de Dios: «Y fuimos elegidos / por la gracia del Ser que diera Credo al Mundo. / Y fuimos el latido, que nos dota / de aquella cualidad que nos define / como seres distintos».

La mayoría de los poemas de este libro tienen una densidad simbólica, y una sorprendente sonoridad con un eco bíblico arcaico cercanos al misticismo de grandes poetas como Santa Teresa o San Juan de la Cruz: «Buscarme habrás en ti /…Manifiéstate en mí, / pues en mí te preciso». En «Presencia de la luz», el poeta se adentra en el conocimiento de Dios a través de las vivencias de su propia existencia personal. Es ahí donde ve la belleza del espíritu usando un lenguaje cósmico-teológico mientras hilvana recuerdos que lo transportan a la presencia divina donde el silencio hace el papel de atenta escucha. «El silencio absoluto se extiende por el orbe; / ha pasado un muchacho -con libros bajo el brazo- / encamina sus pasos por la larga avenida...». En el apartado tercero del poemario el poeta se detiene «en mí, ...para mí mismo», que es el propio diálogo interior que lo lleva a reflexionar desde la catarsis, la epifanía o la taumaturgia y lo deriva a la reflexión de su mundo más recóndito para preguntarse y explicarse la luz del espíritu que lo sostiene. «En algún sentimiento indescifrable, / late mi corazón; tal vez una indulgencia -no alcanzada- me invade la consciencia, me aboca a la plegaria. Finalmente, en «Soliloquio», el último tramo del poemario, Alfredo Jurado traza un eje común de búsqueda espiritual e iluminación interior siguiendo la constante marcada en el resto del poemario, es decir, expresando en un lenguaje poético cuidado, una imaginería clara y una forma cercana a lo meditativo y a lo ritual.

En definitiva, estamos ante un poeta y ante una poética de lo esencial con una estilística y una temática centrada en la búsqueda de sentido, la conexión con lo sagrado y el despertar del alma a través de la contemplación y la revelación. Estos poemas exploran la meditación como un acto sagrado, el silencio como refugio del alma y la revelación como umbral entre la esperanza y el abismo. Así, la voz poética de Alfredo Jurado, a medio camino entre la invocación litúrgica y la confidencia íntima, nos guía por paisajes espirituales donde lo luminoso no excluye la sombra, y donde la búsqueda de sentido se vuelve un acto compartido.

‘Alma’.

Autor: Alfredo Jurado.

Editorial: Detorres. Córdoba, 2025.

