Despedida y cierre

Cuando las temperaturas suben y suben, sin parar, y cada vez más pronto, la cultura parece que cierra por vacaciones. Las bibliotecas reducen sus horarios, los teatros echan telón, la filmoteca apaga luces … y qué nos queda… los libros, y poco más. Cuando la cultura institucional entra en servicios mínimos, siempre nos queda la literatura.

Cada verano, me acuerdo de Pavese. El calor siempre me trae a la memoria a ese gran escritor y poeta italiano, no solo porque despidiera la vida un 27 de agosto de 1950, alojado en la habitación 49 del Hotel Roma, en Turín, dejando escrito aquello de «Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No chismorreéis mucho».

Qué buenos ratos me regalaron sus novelas: ‘La playa’, ‘De tu tierra’, ‘El bello verano’, ‘Ciao Masino’ …; sus diarios (‘El oficio de vivir’), la poesía (‘Trabajar cansa’) … y, ahora, nos llega un apasionante viaje de vuelta a su último verano, de la mano de Pierre Adrian, gracias a su emotiva novela ‘Hotel Roma’ (Tusquets). Un reencuentro con el autor del Piamonte, que he disfrutado como cuando descubrí en 1987 ‘Un hombre enamorado’, película dirigida por Diane Kurys y protagonizada por Peter Coyote.

