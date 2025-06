Selección poética chipriota

‘Imitación de la derrota’ es el título con el que se presenta por primera vez en español una selección representativa del conjunto de la obra poética de Kyriakos Jaralambidis, quien es probablemente la figura más relevante del panorama literario actual de Chipre. El libro ha sido cuidadosamente editado por el poeta José Luis Amaro, director de la colección de poesía Cuadernos Grupo de Oxford.

Kyriakos Jaralambidis nació en Ajna (Famagusta) en 1940, en el norte de la isla de Chipre, hoy territorio ocupado. Él mismo confesaba, en cierta ocasión, que «se me concedió la gracia de comprender que, en última instancia, es un milagro y una bendición que un pueblo tenga concentrada su memoria y todos sus elementos de cohesión en el conciso ámbito de la tragedia. A partir de ahí, puede redescubrirse a sí mismo…». No obstante, al leer el volumen descubrimos que la derrota a la que hace referencia el título, no se limita a la tragedia del pueblo chipriota, sino que también marca el tono, profundamente humanista, con que el poeta despliega una voz propia y característica para extender su reflexión a la herencia del helenismo, el alcance de la civilización occidental y, en fin, la universalidad de una indagación literaria que se debate entre la búsqueda de la identidad y las vicisitudes del desarraigo. Así, el poema ‘Niño con una fotografía’ ―«Niño con una foto en la mano / con una foto en el fondo de los ojos / la llevaba del revés y me miraba […] Estaba entre la gente con consignas, / y la llevaba del revés. Me incomodó […] Se la puse del derecho y vi de nuevo / cabeza abajo al desaparecido […] así este hombre, visto del derecho / se vuelve del revés y te mira a los ojos»― trasciende el conflicto localizado para volverse un grito contra la injusticia y la violencia que seguimos sufriendo en tantos lugares del mundo.

Edición bilingüe

Por sus versos desfilan, de Ulises (’Odisea XI’) a Rembrandt (’Ronda de noche’), personajes y escenas que incluyen a Alejandro Magno, Apuleyo o Cavafis, siempre bajo una mirada profunda y misteriosa.

Presta Jaralambidis especial atención al ritmo y la musicalidad de los versos, que se ha intentado reproducir en la versión, elaborada en un estrecho trabajo colectivo y especialmente atenta al registro léxico y al ritmo poético en castellano.

El volumen se presenta en edición bilingüe, cuyo texto griego ha sido establecido por el autor. La selección, que busca ofrecer una muestra de la variedad de registros y temáticas con los que el poeta se ha ido midiendo a lo largo de su carrera, incluye veintitrés poemas extraídos de siete de los doce libros del poeta ―publicados entre 1967 y 2022―, además de un poema inédito, escrito por el autor para una representación de ‘La casa de Bernarda Alba’ y ofrecido expresamente por él para esta publicación. Esos versos finales de estirpe lorquiana van precedidos por el poema ‘Sonido’. Esta traducción aspira, por encima de todo, a conferir a la lectura en español esa peculiar sonoridad de la poesía de Kyriakos Jaralambidis: «Láminas de sonidos de una luz amarilla / en la faz del poema».

‘Imitación de la derrota y otros poemas’

Autor: Kyriakos Jaralambidis.

Editorial: Cuadernos Grupo de Oxford . Barcelona, 2023.