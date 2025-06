El museo de la palabra de Jesús Munárriz

‘Museo secreto’, poemario recién publicado por el editor Jesús Munárriz es un viaje absorbente, sensual, cargado de erotismo, provocador en muchos momentos, un lugar concreto en el que la poesía más afilada lleva al lector al mundo de las sensaciones, emociones y sentimientos más extraños, o quizá más lógicos y naturales. El autor invita a un paseo, al menos a un recorrido por un museo muy personal. Nos acerca a las texturas de la pintura más viva o de la escultura más cercana. Nos incita a utilizar la mirada, el oído, y sobre todo el tacto. Nos aproxima a las dudas de la creación con el uso de la palabra. Pero también a la languidez de las modelos, al proceso creador del artista, siempre intentando captar la intensidad de la vida para una obra cuyo movimiento será solo captado por los verdaderos iniciados.

Estamos ante un erotismo en el cual se mezcla una densa fragilidad con aspiración de eternidad. Sin olvidar la presencia de cierto malditismo rozando la belleza del pecado. Quizá no en vano planean sobre este poemario la sombra de otros autores: Baudelaire y sus flores siempre tan vivas, Sade que jamás dejó de estar entre nosotros, o Safo que nunca fue olvidada, por citar solamente algunos de los que tendrían su lugar en este amplio museo de la palabra y los sentidos. Existe algo que nos conecta con la antigüedad como fuente primigenia de todo arte, un acercamiento al Antiguo Testamento libro poético por excelencia, y por supuesto a las mitologías de otros tiempos. Todo ello como celebración de una constante primavera contemplada por ojos otoñales capaces, a pesar de todo, de captar la suprema belleza fijada para la eternidad por los colores en telas inmortales, o el mármol extraído de las entrañas de la tierra. Sentimos en cada verso el tacto de la piel, tersa en algunos momentos, ya cansada unos cuantos versos más allá, siempre viva y esperando cualquier caricia. Aquello que a menudo las palabras no pueden alcanzar y queda como un escalofrío indefinible, aunque demasiado certero.

Confesión

‘Museo secreto’ es una confesión completa, valiente, sin prejuicios ni cortapisas, de un poeta que no tiene miedo al uso de la materia prima para hablar de la profundidad de eso que nos acerca a otros seres, que quizá nunca conoceremos, pero a los cuales nos acercamos en una danza de cortejo, para al menos tener la oportunidad de captar un gesto, una mirada, el sabor y el olor de una piel, aquello que nos define mucho más que la máscara cotidiana que nos oculta, y nos aparta de nuestros verdaderos deseos. Llama la atención esa mística erótica que impregna cada página, convirtiendo este libro excepcional en un museo paralelo de palabras acertadas, expuestas en un orden eficaz para interpelar, provocar, y si es posible convencer. No olvidemos que la creación artística, en cualquier campo, si no tiene una dosis de provocación no es nada. Provocar para despertar, sentir, y al mismo tiempo vivir. Y todo ello sin olvidar el imprescindible sentido del humor al cual nunca se debe renunciar. Por ejemplo esa ‘Aleluyas’ de San Antonio con una pregunta que dibujará siempre una sonrisa en el rostro del lector: «¿Cómo guardar la castidad/y preservar la santidad? « Difícil en este ejercicio de voyeurismo en el cual la redención viene a través y gracias al pecado. Y si no fueran suficientes las palabras de Jesús Munárriz en esta edición íntegra, recordemos que la de Caracas del 2012 no lo era, tendremos siempre el complemento de las veinte magníficas ilustraciones de Paco Montañés.

Las palabras

Para cerrar el recorrido, recordar que estamos ante un ‘striptease’ poético que va arrancando las máscaras de las falsas moralidades, de las trabas absurdas para mostrar con toda la desnudez la belleza de un mundo que fue creado para no ser nunca ocultado. Solamente nosotros, los humanos, por culpa de eso que llamaron pecado original, o por el ejercicio reiterativo de una moral hipócrita, hemos ido tendiendo velos absurdos sobre aquello que nació con naturalidad, belleza, capaz de despertar los sentidos más profundos y verdaderos.

Dan ganas de quedarse en el museo de la palabra, para no tener que salir a la calle y oír las banalidades cotidianas que nada aportan y todo corrompen. La belleza al final será la única redención posible.

‘Museo secreto’.

Autor: Jesús Munárriz.

Editorial: Hiperión. Madrid, 2025.