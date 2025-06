La historia de un moderno Lázaro

Después de cuatro años en una silla de ruedas, el parapléjico y excombatiente Cameron Harris se levanta de su silla como si de un moderno Lázaro se tratara. La explosión de una mina mientras servía en la guerra de Afganistán lo había dejado paralítico, con una lesión irreversible en la médula espinal que le impedirá volver a caminar de por vida. Pero en un momento intrascendente, mientras espera a que su hermana termine de comprar comida en la tienda de su pueblo, sin explicarse las náuseas que lo recorren, el paralítico se pone de pie y mira sus zapatillas plantadas en la acera. Nadie podrá explicar este ‘milagro’ ni desde la ciencia ni desde la religión, y lo más impresionante de esta novela portentosa es que el supuesto milagro, contado como si fuera una crónica periodística, dejará de tener importancia para que tomen protagonismo todas las personas que rodean las vidas de Cameron y su hermana Tanya, sobre quienes que la recuperación repentina e inexplicable del joven producirá un cataclismo de imprevisibles consecuencias.

‘Anatomía de un milagro’ es un superventas americano publicado en 2018 y escrito por Jonathan Miles, columnista del ‘New York Times’, editor y autor de las novelas ‘Dear American Airlines’ y ‘Want Not’, traducidas a varios idiomas. Su primer libro fue considerado uno de los mejoresde 2008 para el ‘Wall Street Journal’, ‘Los Angeles Times’, ‘Pittsburgh Post-Gazette’, entre otros. También fue finalista del Premio QPB New Voices, el Premio Borders Original Voices y el Premio Great Lakes Book. Want Not fue nominado como mejor libro de 2013 por ‘Kirkus Reviews’, ‘The Washington Post’, ‘Chicago Tribune’, ‘Wall Street Journal’ y ‘litReactor.com’, y fue finalista del Premio de Ficción 2014 del Mississippi Institute of Arts & Letters. Su última novela, ‘Anatomía de un milagro’, ha sido publicada por Berenice con excelente traducción de Irene Muñoz Serulla, que ha sabido mantener la frescura del original, su fino humor y la profundidad humana y emocional que encierran las páginas de esta obra, que trasciende el puro hecho de una inexplicable recuperación, imposible a los ojos de la ciencia, para extender el foco de atención a algo más milagroso aún: las claves de la naturaleza humana, el cataclismo emocional que puede ocasionar un hecho impredecible e inesperado en las vidas de los seres humanos que asisten, en su perplejidad, a lo inasible de la propia condición humana.

Tragedias

Tanya Harris siempre ha cuidado de su hermano menor, afrontando todas las tragedias y adversidades que la muerte de sus padres o el huracán Katrina ha podido ocasionarles; ha cuidado con esmero de él desde su vuelta a casa, después del accidente, postrado en su silla de ruedas sin más esperanza que la de vegetar en ese aislado pueblo de la América profunda. Ella es la primera sorprendida, convulsionada por la repentina recuperación del hermano, contra todo pronóstico. Y la noticia se extiende sin que puedan controlar cómo cambian sus vidas. Los médicos de Cameron no pueden explicar el ‘milagro’ se ven impotentes desde la ciencia y el hecho llega a oídos de la prensa y hasta del Vaticano, que quiere comprobar cuánto hay o no de milagroso en esta recuperación que está trastornando las realidades y creencias de todos cuantos le rodean.

Cameron no es un hombre religioso, pero la ciencia no le da ninguna explicación. Se siente vacío y duda de sus propias dudas. La doctora Janice se encuentra más perdida aún, no encuentra justificación posible a la curación de su paciente y, precisamente, esa falta de explicación científica trastorna todo su mundo y el de sus colegas médicos, pues el conflicto se tiñe de política, de religión, de intereses y de desconcierto.

Una serie sobre su vida

Al pueblo acuden peregrinos, personas necesitadas, perdidas, desahuciadas, que buscan la salvación que ha encontrado Cameron. Quieren incluso hacer una serie sobre su vida, su día a día, su experiencia como combatiente en Afganistán. Entran en la novela personajes que lo cambian todo y nos adentraremos en la biografía de los tenderos vietnamitas, una historia de profunda emoción y humanidad que alberga algunas de las páginas más hermosas de la novela. Nos meteremos en la vida de otro lisiado de guerra, su superior, el sargento negro Damarkus, que fue quien pisó la mina aquella fatídica noche en Afganistán. Y mientras unos y otros, científicos, periodistas y sacerdotes, pretenden desentrañar las claves de ese ‘milagro’, asistiremos en la novela a un cambio de orientación, a un giro inesperado hacia la naturaleza humana, hacia el verdadero milagro de la vida y el amor.

‘Anatomía de un milagro’

Autor: Jonathan Miles.

Editorial: Berenice. Córdoba, 2024.