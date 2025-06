En muchas ocasiones lo verdadero está detrás de lo espantoso. Lo reitero. Jean Cocteau describía el cine como un «truco de cartas perpetuo» que se ejecuta ante el público sin que este perciba su mecanismo. El director de la película ‘La Belle et la Bête’ (1946) lo dejó escrito en un diario de rodaje que ofrecía su visión más íntima del proceso creativo. Son experiencias personales, sin duda. Victor Hugo en su obra ‘Notre-Dame de París’ creó a Quasimodo, ese personaje marginado y deformado que anhela amor y aceptación, y bien podría interpretarse como una manifestación de las propias reflexiones de Hugo sobre la sociedad y la compasión.

Publiqué hace unos días en una red social una cita del último libro de Miguel Sánchez-Ostiz, ‘Las naves quemadas’. Una cita que me gustó, simplemente. Creo recordar que sobre el tema en cuestión algún que otro aforismo he escrito a lo largo de mi vida. La cita de Sánchez-Ostiz era una más, el libro está repleto de ellas y, en realidad, podría haber elegido cualquiera. Disfruté mucho con la lectura de esa obra. La cita en cuestión era la siguiente: «¿Qué hace un escritor de más de 70 años zascandileando en las redes? ¿Encontrar los lectores que no ha tenido en vida? ¿Tan importantes son esos rutinarios ‘Me gusta’?». Bueno, la cita dio que hablar. Y nunca entendí el porqué. Pensé: y si hubiera puesto alguna alusión de ‘El Quijote’ en la que Cervantes hila fino, muy fino. Pues también se hubiera presentado esa «escandalera» o zapatiesta. Y si en su lugar hubiera colocado este aforismo de Cioran: «Enviar un libro a alguien es cometer una efracción, un allanamiento de morada; es usurpar su soledad, lo más sagrado que posee, y obligarle a renunciar a sí mismo para que piense en pensamientos ajenos». O este «No lucho contra el mundo, lucho contra una fuerza mucho mayor, contra mi fatiga del mundo».

Cada día que pasa distingo menos lo que está bien de lo que está mal. Es un decir, no se lo tomen al pie de la letra que entonces retrocedemos todos. También desconozco si estamos en lo cierto, cuando se apartan de ti, seguro que te acercas a la esencia. No hay nada más cercano a la verdad que el vacío.

En otro aforismo, Cioran escribe: «La verdadera elegancia moral reside en el arte de disfrazar las victorias propias en derrotas».

