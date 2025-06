Las epifanías de la extrañeza de Laura Chivite

Tras haber leído ‘Gente que ríe’ (Caballo de Troya, 2022), el sorprendente libro de cuentos con el que se dio a conocer, las expectativas ante la primera novela de Laura Chivite (Pamplona, 1995) eran inevitables.

Pero a la hora de enfrentarse a ‘El ataque de las cabras’ es importante dejar estas atrás, porque estamos delante de una obra que, más allá de algunas posibles concomitancias con los relatos, lo que hace es sorprender. Si bien podemos recurrir a una serie de etiquetas para describirla -novela de formación, novela familiar…-, todas ellas se quedan cortas a la hora de definir esta obra que juega a desplazar el horizonte de expectativas del lector.

La trama es sencilla: la protagonista rememora la relación con su tía Lidia, una mujer curiosa y estrambótica, dependiente de su gato y con bastantes rarezas -entre las cuales está su capacidad telequinética-, que ha roto todos los lazos con su familia, incluida la madre de la protagonista. La novela es un ejercicio de rememoración y de dilucidación de un pasado que a veces parece cristalino y otras se asemeja a una bola de fuego que se aleja. El aprendizaje que narra Chivite tiene que ver con la mirada, concretamente con la mirada ante aquello que puede resultar extraño pero que forma parte de la vida. Porque la vida, se va dando cuenta la narradora, es extraña, es sorprendente y, en muchos casos, tan aleatoria como los finales de la fábula de la cabra Juana que la tía Lidia le va narrando en distintos momentos a su sobrina.

El final

El final de cada capítulo es elegido por la protagonista entre distintas posibilidades. «Y no recuerdo qué final le di a Juana. Tal vez ninguno: en mi cabeza elegir una de las tres opciones significaba también poner una especie de final entre Tía Lidia y yo», cuenta la protagonista. En realidad, ese punto final no fue tal, fue más bien un punto y coma, una separación más que una ruptura. Y los finales de Juana, la cabra, son la constatación de la aleatoriedad de las opciones y los condicionantes que llevan a uno a transitar por un camino o por otro. El resto de la novela funciona como paratexto de la fábula inserta entre capítulos distintos; al mismo tiempo, esta es metáfora de la novela. No es un mero juego formal. Los dos textos dialogan, se miran entre sí. Mirar es un verbo clave: durante la excursión, la tía y la sobrina asisten a la muerte de un cervatillo, agredido por el perro de un cazador; ellas fijan la mirada en los ojos dolientes del cervatillo al mismo tiempo que observan con espanto al cazador, que también las mira fijamente.

En Chivite la mirada va más allá de la vista, tiene que ver con la percepción y la comprensión, tiene que ver con el discernimiento. Y los elementos extraños o las situaciones rocambolescas que aparecen funcionan en parte como momentos epifánicos.

Y decimos «en parte» porque la protagonista busca estas epifanías en un intento de comprensión y de transformación. Sin embargo, hacerse mayor significa aceptar lo incomprensible, aceptar lo extraño, lo inusual. Hacerse mayor es aprender que incluso la mirada más clarividente tiene sus sombras y hay que convivir con ellas.

‘El ataque de las cabras’

Autora: Laura Chivite.

Editorial: Random House. Barcelona, 2025.