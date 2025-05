Las pasiones del escritor James Salter

El reconocido autor neoyorkino James Salter, admirado por la calidad literaria de su escritura más que por la cantidad de lectores, y considerado un escritor de culto, nos ha dejado una obra póstuma; un conjunto de artículos y ensayos que, bajo el título ‘No guardar nada’, han salido a la luz después de su muerte. Este libro publicado recientemente en España en la editorial Salamandra dentro de la colección ‘Miradas’ es, -valga la redundancia- una mirada profunda a ese mundo y a esos temas que Salter llevaba en el acervo de su experiencia vital como son los aspectos propios de la literatura, de la crónica de viajes, de los recuerdos, y en los que se abordan temas como su experiencia como aviador, su relación con la escritura, la cocina francesa, retratos de grandes escritores y momentos de su vida familiar, así como aquellos que tuvieron que ver con su vida profesional en West Point.

Uno de los asuntos que se tratan en este libro son los relacionados con el acto creativo literario y con todo lo que tiene que ver con el arte de la escritura. ¿Por qué escribimos? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad lo hacemos? ¿Qué hay de nosotros en todo lo que dejamos escrito? También nos habla de otros escritores a los que admira y que en algunos casos llega a conocer personalmente. Graham Greene, Nabokov («Era como ver a un tigre en su jaula: magnífico, pero distante. En su presencia uno se siente torpe»), Lady Antonia, Han Suyin, D´Annunzio, etcétera, desfilan por las páginas de este libro informándonos de anécdotas y del sentir de los otros escritores y que nos acaban calando por la manera personalísima, pertinente y apropiada con la que nos habla de ellos.

Además, este carácter recopilatorio y testimonial convierten a este texto en una obra valiosa para quienes admiran su estilo sobrio y preciso. Todo lo que nos cuenta está enmarcado en un lugar y en un contexto histórico genuino haciendo que la realidad que nos relata cobre una fuerza narrativa especialmente atractiva.

Valiosa obra

La prosa de Salter es elegante, cargada de subtexto, sin ornamentos superfluos y con un lirismo juicioso y mesurado. Aunque lo que se trata aquí es literatura de no-ficción, la mayoría de los apartados tienen una clara mirada narrativa como si fuera auténtica literatura de ficción. A todo esto, le acompaña una belleza especial, que no solo viene del lenguaje, sino también del poso que dejan las ideas y las emociones que nos transmite. Tanto en la ficción como en estos ensayos están los grandes temas salterianos: el deseo y el paso del tiempo («Hay una intensidad en los momentos que se sabe que no volverán. la vida está hecha de ellos. De lo que se va»), lo efímero de la belleza, el amor como elogio y desencanto, la estética de la vida en cualquier sencillo aspecto de la existencia o la pérdida de los ideales, de las formas de vida o del fin de una época que considera que se pierde para siempre. ‘No guardar nada’ no es una obra solo para recuperar todos estos ensayos que aparecieron en distintos momentos, sino que es un libro que refuerza el valor literario de un gran escritor; es, en el fondo, un retrato personalísimo e íntimo de esa capacidad suya de enfrentarse a la escritura y dejar constancia de su sensibilidad en el arte de escribir. Con este libro el lector acaba descubriendo que el ensayo puede ser tan poderoso o más que la literatura de ficción, y por supuesto más enriquecedor, puesto que nos pone en contacto con la realidad de quien escribe y de quien rodea al que escribe.

‘No guardar nada’.

Autor: James Salter.

Editorial: Salamandra. Barcelona, 2025.

