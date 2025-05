Omar Castro y la luz que ciega

Desde el inicio, el color blanco invade la imagen de «una pared» como lienzo claro donde imaginar «una ventana» y puertas a ambos lados, «un corredor», todo dominado por este mismo tono, incluso el cielo, que se ve a través de ella, es blanco como el pasillo.

Este color se hace omnipresente e impide ver más allá. El blanco se impone como la proyección de la nada, del vacío, de la ausencia de matices. También era blanca la ballena en ‘Moby Dick’, donde el capitán Ahab, violento y autoritario, se obsesiona con la captura de este animal aun poniendo en riesgo la vida de su tripulación. Herman Melville, nos propone una épica aventura terrible y descorazonadora, donde la obsesión y la tiranía dominan la escena. De esta forma, Omar Castro proyecta en su poemario ‘Habitación persona sola’ la angustia que provoca un entorno sin perspectiva de futuro. El autor insiste, a través de estas páginas, en la necesidad perentoria de poder conseguir un hogar, ese refugio en que mantenerse a salvo, no solo de los caprichos meteorológicos, sino también como un remanso de paz donde descansar, cual guerrero, de los avatares de la vida. Al otro lado del Atlántico, aquellos que emigran sufren el desarraigo, mientras en Lima, su lugar de procedencia, todo sigue igual; el mismo «sol blanco», la modorra de «una garúa», las olas, la distancia, «la habitación blanca» o esas palabras que no encuentran receptor y que se evocan con eco de retorno hacia uno mismo.

La voz del poeta se pronuncia contra la «barbarie» de un sistema que siega las esperanzas y amenaza con «balas», erigiéndose la noche sobre Lima en su poema ‘Reflexiones mientras levanto un brazo’ (pág. 35). Es este el paisaje que quedó después de un brevísimo sueño de democracia y prosperidad, representado por los ciudadanos y sus celulares, y que cambia de forma brusca para entumecer las esperanzas de sus habitantes. Lima, una ciudad tan bella, con aves, mar, parques, frondosos árboles y un clima subtropical, no puede ofrecer su riqueza, solo la escasez y la falta de oportunidades, el miedo, la migración y la ausencia de libertad. La abundante luz solar de Lima no sirve al poeta como símbolo de alegría, sino como alegoría de la ceguera; es una luz que ciega. Omar Castro nos muestra una simbólica fotografía de un paisaje de idas y vueltas donde, a pesar de la abundancia natural y la lírica belleza, el hombre sensible anega sus ojos de luz, para no ver lo que hacen de su tierra.

La necesidad de cambio y la imposibilidad de atisbarlo en un horizonte cercano impulsan al poeta a dejarnos el pulso de unos versos cómplices que le han valido el 37º Premio Loewe a la Creación Joven.

‘Habitación persona sola’.

Autor: Omar Castro Villalobosi.

Editorial: Visor. Madrid, 2025.

