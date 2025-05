La cárcel como génesis literaria

La cárcel como destino, pero también como génesis. En ‘Condenados a escribir’, la ensayista italiana Daria Galateria (1950), profesora de literatura francesa en la Universidad de la Sapienza y reconocida estudiosa de la literatura memorialística, reúne una galería de perfiles donde la celda no es solo castigo, sino también el detonante de una escritura necesaria. La editorial Impedimenta acierta una vez más al traducir esta obra brillante, mezcla de erudición y gozoso recorrido narrativo por las sombras de la creación literaria.

Por estas páginas desfilan nombres dispares que han dado mucho al canon de la literatura: Voltaire, Diderot, Casanova, Genet, Burroughs o Pound. Hay un español entre los elegidos: Jorge Semprún. Algunos conocieron el presidio por delitos comunes; otros, por cuestiones ideológicas o morales. Lo que los une no es tanto la causa de la condena como la capacidad de convertir el encierro en impulso poético o filosófico. Galateria no juzga: observa con distancia sabia y humor elegante, y deja que el lector intuya la extraña alquimia entre represión y lucidez. El estilo de Galateria como ensayista brilla en su capacidad para sintetizar vidas tumultuosas, de las que habría que contar tanto, en viñetas esclarecedoras que no van más allá de las seis o siete páginas. Se agradece que la obra no caiga nunca en la hagiografía ni en el morbo del detalle macabro. Lo que busca fundamentalmente es demostrar que la escritura tiene mucho de confinamiento voluntario, así que la cárcel es casi un destino natural para el escritor. Hace historia de la literatura y filosofa sobre el hecho literario, ofreciéndonos una tesis de funambulista: hay quienes solo encuentran voz literaria cuando todo lo demás les ha sido arrebatado.

No es solo una obra sobre literatura: es también un tratado humanista sobre la resiliencia, la culpa y el deseo. En las prisiones que retrata Galateria palpita siempre una forma de libertad interior. Por eso, su lectura no solo instruye, sino que conmueve. Porque muestra, con ejemplos incontestables, que hasta en los márgenes más oscuros del sistema puede nacer una forma de verdad que ilumina.

El lector encontrará en este libro no solo un paseo por el archivo secreto de la literatura, sino una revisión de las fragilidades y fortalezas del artista puro. Que Impedimenta lo haya rescatado con su habitual cuidado editorial solo confirma que la buena literatura —la que no se doblega, la que se alza desde el subsuelo— aún tiene quien la defienda.

‘Condenados a escribir. Escritores entre rejas’.

Autora: Daria Galateria.

Editorial: Impedimenta. Madrid, 2023.

