La unión de dos hermanas en un libro

«Mientras caminábamos y hablábamos de política, de cine, de por qué los franceses nunca formarían buenos grupos de rock, deseaba que aquella noche no terminara nunca», dice Matthew, el personaje interpretado por Michael Pitt en la película ‘Soñadores’ (2003), de Bernardo Bertolucci. Dos décadas después, aparece ‘El libro de las hermanas’, de Amélie Nothomb, y ahora estaría bien recuperar aquel paseo a orillas del Sena, sobre todo si sirviera para conocer los motivos de la falta de calidad de los franceses en ese género musical. Porque así se podría tener una visión más amplia de lo que sucede en esta novela. Antes de eso, conviene situarnos en primera fila para esperar la llegada de la música. Nothomb cuenta la historia de Tristane y Laetitiae, dos hermanas que crecen en una familia cuyos padres (Nora y Florent) siempre están mirando hacia otro lado. O sería mejor decir que no dejan de mirarse a ellos mismos, al amor que sienten y que no dejan de explorar, en el que no hay tiempo para nada más, ni siquiera para las hijas que, primero con la llegada de Tristane, empiezan a comprender pronto que hay que caminar al margen de sus padres. El vínculo que surge entre ellas es tan fuerte como para no necesitar mucho más del mundo, ya desde el nacimiento de Laetitiae: «Cuando Tristane llegó a la habitación del hospital, supo que estaba viviendo el momento clave de su existencia. El hálito de lo sagrado era tan intenso que le costaba respirar». En ese nivel de emoción hay que entender, desde el principio, el lenguaje que pertenece a las dos hermanas. El que les sirve para analizar su realidad con un alto grado de detalle: «Enseguida se dio cuenta de que, para impedir que el sueño se esfumara, debía contárselo minuciosamente a sí misma». A partir de esa premisa, se crea una atmósfera singular en la que Tristane va desarrollando su particular obsesión por las palabras (incluso cuando solo podían funcionar dentro de su cabeza debido a su corta edad): «Estaban las palabras que comprendía, las que no comprendía y las que sentía».

Tristane vive con un peso añadido, un rasgo personal que sufre desde primera hora y que la acompañará con el paso de los años, desde la infancia hasta la edad adulta: «Voy a confiarte mi mayor secreto. Nunca se lo he contado a nadie. Lo que me pone enferma es que parezco una chiquilla apagada». Algo que, según ella, le sucede cuando no habla, cuando la expresión muda oscurece su rostro ante el mundo. En medio de esa negrura, hay un hecho que distancia definitivamente la relación de las hermanas con los padres: el acercamiento a la música de Laetitia, que va más allá de una pasión de juventud. Nothomb detalla esta circunstancia en varias reflexiones que sirven de apoyo a un momento clave en esta historia: formar un grupo de rock llamado ‘Los neumáticos’. Tristane pone la vista entonces en su inminente marcha a París, y Laetitia se deja el corazón en el grupo. Surgen así varias aristas interesantes, pero la apuesta es clara, y el grupo comienza con las dos dentro, junto a su prima Cosette (llamada así por el personaje de ‘Los miserables’), hija de la tía Bobette: la relación de esta con Tristane marca el punto pintoresco del libro, con la posición tan distanciada entre la atención esquiva de los padres y la devoción hacia Tristane por parte de su tía.

La literatura es una de esas referidas aristas, ya que la hermana mayor, pese a estar vinculada desde el inicio al grupo, siente una enorme pasión por la literatura, que le ofrece emociones mucho mayores que la música: «Lejos de acomplejarla, su falta de cultura literaria la exaltaba. Todas esas maravillas estaban a su alcance. Bastaba con abrir los libros y dejarse vencer por la emoción». Y para conseguir eso mismo, Nothomb recurre a un estilo directo, omnisciente, con el que construye una zona libre en la que apoyar la singularidad de su protagonista, que siendo bebé ya utiliza las palabras y posee una inteligencia capaz de hacerla discernir, con apenas tres años, el comportamiento de sus padres. Tristane y Laetitiae, dos hermanas con las que tratar de averiguar por qué los franceses nunca formarán buenos grupos de rock.

‘El libro de las hermanas’.

Autor: Amélie Nothomb.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.

