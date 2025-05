El último verano de C. Pavese

Acercarse a la vida y a la obra de un escritor a través de la propia escritura, encaminada hacia la investigación y el ensayo, es como tocar el alma de quien se busca sintiendo las vibraciones que subyacen en lo más profundo. Pierre Adrian, con ‘Hotel Roma’, recorre e indaga en la vida, en los lugares y en la obra de Cesare Pavese para encontrarse con él y con lo que fue el último verano antes de que se suicidara en la habitación 346 del ya famoso Hotel Roma, de Turín. Pierre Adrian es autor de ‘La piste Pasolini’ (Premio Deux Magots 2016 y Premio François Mauriac de la Academia Francesa 2016), ‘De sâmes simples’ (Premio Roger-Nimier 2017) y ‘Que reviennet ceux qui sont loin’ (Premio Michel Déon). ‘Hotel Roma’ ha sido finalista del Premio Femina 2024 y del Premio Renaudot (Ensayo) 2024. El francés P. Adrian pone en valor, no solo la obra literaria del mítico escritor y poeta italiano, sino también al hombre, al que busca rastreando en sus escritos y en los hechos de su vida. ¿Por qué un escritor tan grande decide dejar de existir? ¿Por qué un intelectual de su talla, con el Premio Strega recién obtenido, el máximo galardón literario que se puede ganar en Italia, decide desaparecer quitándose la vida? Las respuestas son libres, pero Adrian ha profundizado en el hombre, en lo que dejó escrito y en todos aquellos lugares en los que estuvo aquel último verano de su vida; y nos entrega un texto abisal haciéndonos comprender los recovecos que tiene la existencia y cómo algunos aspectos personales deterioran el espíritu hasta el punto de desencadenar una tragedia. La conclusión la había anunciado dos días antes en su diario: «Un clavo saca a otro clavo. Pero cuatro clavos hacen una cruz. He cumplido con mi papel público…, he hecho lo que he podido. He trabajado, he hecho poesía a los hombres, he compartido las penas de muchos». Esos días previos a su muerte todo indicaba que tenía la decisión tomada. Pero las decisiones nunca son definitivas ni seguras ni estáticas, él pudo haber postergado o cambiado aquello que tenía previsto. ¿Por qué no lo hizo, por qué finalmente ocurrió aquella tragedia? Y es aquí a donde Pierre Adrian nos lleva para que comprendamos la fragilidad que supone vivir cuando algo nos falta, cuando alguna razón nos aparta del mundo de los afectos y sentimos que estamos condenados a algo tan importante como es el hecho de no sentirnos queridos. La relación con las mujeres fue el gran infortunio que le hizo sentir que la vida no le daba lo que todo ser humano necesita: saber y percibir que alguien lo ama. Los distintos amores infecundos lo llevaron finalmente al desastre. Pero también fue el verano y el aislamiento al que se sometió, en una ciudad vacía en el caluroso mes de agosto, lo que hicieron que en las últimas horas no encontrara a nadie, a ninguno de sus amigos que le diera un empujón hacia la hermosa vida, hacia la posibilidad de una esperanza. Hotel Roma es un libro completo, además de un itinerario de los lugares de Turín que el insigne escritor frecuentó y, por supuesto, una guía de las obras literarias y de la biografía del icónico Cesare Pavese con la que el lector podrá disfrutar mientras va asomándose a esa región oscura de lo más íntimo del genio piamontés. Pierre Adrian sabe conducir al lector por esos parajes de la vivencia humana y lo hace con un enfoque transformador que hace de la experiencia de la lectura algo especial e inolvidable.

‘Hotel Roma’.

Autora: Pilar Muñoz Aguilar.

Editorial: Trifaldi. Madrid, 2025.

