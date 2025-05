"La inspiración es una predisposición, y como tal, se materializa en un espacio sensible"

José Luis Amaro (Córdoba, 1954) fue componente de la revista ‘Antorcha de Paja’, una publicación relevante en la renovación de la poesía española de los setenta y ochenta. Sus últimas publicaciones son el poema «Carta a los nuevos legisladores romanos» (2024), los poemarios ‘Las doce de la mañana’ y ‘Canciones con primavera’ (2025), así como los cuadernos de notas y apuntes ‘Carnet noir’ y ‘Carnet marron’. Es editor de ‘Cuadernos Grupo de Oxford’ y ‘Cuadernos de Spender’.

-Ha vuelto al mundo poético poniendo en marcha ‘Cuadernos Grupo de Oxford’. ¿Por qué editar ahora la obra de otros autores?

-El germen fue editar una antología de mis poemas inéditos. De ahí surge la idea. Entonces pensé publicar también la poesía de cinco poetas andaluces esenciales: Alfonso Canales, Antonio Carvajal, Justo Navarro, Rafael Álvarez Merlo y Mariano Roldán. Después vinieron Juan Bernier, los poetas del exilio Ernestina de Champourcin y Pedro Garfias, Luis Cernuda, cuatro poetas jóvenes, el homenaje a Pedro Roso. De esta manera he ido creando mi propio espacio como editor no venal. No estoy sometido a nadie y al lector que quiera le regalo un ejemplar. Y al no lector también. Para eso se ha creado, para difundir la poesía. Una colección que forma parte del conjunto de mi obra, y donde confluyen poeta y lector. El nombre es un homenaje a los cuatro poetas ingleses de los años treinta, conocidos como Grupo de Oxford. Escribieron una poesía sensata, de sentido común y comprometida con los valores sociales de su tiempo.

-¿Cuántos volúmenes ha publicado hasta ahora de ‘Cuadernos de Oxford’ y que línea marca la publicación?

-Hay dos líneas de publicación: de ‘Cuadernos Grupo de Oxford’ llevo publicados 15 títulos y 7, de ‘Cuadernos de Spender’. Publico a poetas significativos, a veces poco difundidos o desatendidos por las editoriales comerciales. Naturalmente, mi espacio de publicación es limitado, y busco la excelencia de estos autores. Auden, Gil de Biedma, Hegel, Eliot son nombres que figuran en el catálogo de ‘Spender’. En varios números han colaborado poetas de Córdoba, lo cual viene a ensanchar ese espacio de creación, sumando, además, a los lectores fijos y a los lectores casuales.

-¿Qué huella dejó la revista ‘Zubia’ y ‘Antorcha de Paja’?

-Como parte interesada de ‘Antorcha de Paja’, me referiré a las revistas desde mi experiencia personal de poeta. En ‘Zubia’ me inicié en la poesía y di mis primeros pasos literarios. Conocí a un grupo de poetas variopinto, que intentaban sacar un proyecto literario sin una línea definida. Un año después, junto a Francisco Gálvez y Rafael Álvarez Merlo, se crea ‘Antorcha de Paja’, ya con unas inquietudes estéticas y vitales de conectar con la poesía joven destacada del momento, tanto andaluza como nacional. Se publican en cada número editoriales, lo cual afianza el papel de la revista. Quiero nombrar a un poeta muy joven, Pedro Luis Zorrilla, muerto prematuramente, y que formó parte de la ‘Antorcha’ de primera hora.

-¿Qué es para usted la poesía?

-La poesía es lo que experimenta el lector al leer el poema. No existe un arquetipo previo, idealista, del acto de creación. Existe la lectura y las herramientas del poeta. Nada de esencias platónicas. La inspiración es una predisposición, y como tal, se materializa en un espacio sensible.

-¿Qué le sorprende de un poema?

-Me llama la atención el tono y la voz de quien habla en el poema. Ambos son constructos fundamentales, junto a la estructura. Esa llamada poesía que ahora se practica consistente en una retahíla de versos inacabables, son versos pero no poemas. Puedes cortar donde quieras que da igual, el poema no se resiente porque naturalmente no hay poema. En poesía manda el poema y no el poeta, es decir, que un poema no está al servicio de lo que quiera contar el poeta, sino el poeta es el que está al servicio del poema. Lo que dice el autor no interesa, ni sus lamentos ni sus opiniones.

-¿Qué salud tiene la poesía?

-La poesía tiene una mala salud de hierro como decía el poeta. Se escribe con una buena calidad media en correspondencia con la sociedad tecnocrática que vivimos.

-¿Córdoba es tierra de poetas o esto es un mito pasado?

-Lo de tierra de poetas es un tópico que arranca con Góngora para acabar asentándose con el Grupo Cántico. Los mitos se construyen, muchas veces alentados por el malentendido. Góngora está suficientemente venerado y estudiado en Córdoba y fuera de ella. Cántico ha recibido el mayor homenaje que puede hacérsele: dedicarle la biblioteca pública que lleva su nombre. ¡Eso sí qué es un homenaje para cualquier poeta!

-¿Qué puede decir la poesía en un mundo como el actual?

-A este propósito, suscribo las palabras de Joseph Brodsky cuando dice que si un poeta tiene alguna obligación con la sociedad es la de escribir bien. Al formar parte de una minoría, no tiene otra opción. Si no cumple con ese deber, se hunde en el olvido. La sociedad no tiene obligación alguna con el poeta y considera que tiene otras opciones que la de leer poemas, por muy bien escritos que estén. Esto lo dice un profesional, no un aficionado a los versos.

-¿Ha perdido la poesía la batalla ante personajes como Trump?

-Un verso muy conocido y sensato de Auden dice que «la poesía no hace que ocurra nada». Es un verso con una clara intención política que nos está diciendo que el caso Trump y sus consecuencias, debe tratarse como lo que es, un tema político.

-¿A qué le suena el tecnofeudalismo?

-Me suena a futurismo medieval. Castillos parlantes, princesas bursátiles, caballeros globales. Cosas de esas. Autocracia tecno.

-¿Qué le parece los rumbos que ha seguido Cosmopoética?

-Ha pasado por distintas fases, y es natural que haya sido así y que haya sufrido un desgaste. A Cosmopoética le falta estabilidad, no puede estar tan supeditada a los criterios del director de turno; los vaivenes por esta vinculación se notan. Creo que el problema no es de escaparate sino de fondo. Unos bloques temáticos la reforzarían en su identidad combinados con las lecturas. Y esa tendencia a traer poetas como si fuesen estrellas de la canción, luego no se corresponde con las expectativas creadas. Y sin duda, hay que incorporar a los niños y a los jóvenes dándoles espacio. Participación es la palabra. Se puede crear un premio corto de poesía para jóvenes inéditos. Se puede crear un programa para desarrollar en los colegios. Pues si de festival o feria se trata, ¿quiénes son los primeros que están deseando ir a la feria?

