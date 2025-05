Los expulsados

Aunque no sea muy común en los años últimos hallar libros sólidos, de alta literatura, a veces ocurre el milagro. En este caso, la nueva novela de Edgar Borges (escritor venezolano afincado en España) es de una belleza poética inefable, una de esas rarísimas joyas narrativas no aptas por su calidad para cualquier público que no esté habituado a exquisiteces literarias. Su argumento, de entrada, resulta raro e insólito: un relato distópico, de tono elíptico, irreal, que atrapa al lector desde el primer momento: «Tres niños heridos se perdieron en un territorio difícil de ubicar». Ahí, en esa frase que inicia la novela se preludia la atmósfera mágica y etérea que flotará desde el principio al fin. Borges sabe tender su estilo hipnótico sobre cada frase y página del libro: «Un mundo habitado por gatos, libélulas, arañas, hormigas y ellos dos» (Pág. 141). La novela, editada magistralmente en Berenice, incluye en su esencia dosis de dolor, de rabia y de duda, de desesperación, pero también de amor e ingenuidad. Todo eso contado en pequeños capítulos lumínicos, y a la vez oprimentes por la aridez del argumento, que consiguen zarandear nuestra conciencia y atenazarnos la luz de la razón. No en balde el autor de esta espléndida novela escribe a la altura de Rulfo o de Cortázars.

