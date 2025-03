Totalitarismo y democracia

La última obra del catedrático de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Noah Harari, ‘Nexus’, es de gran interés para analizar el recorrido histórico que la humanidad ha vivido desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial con los diversos hitos que en el camino ha jugado la Biblia, la imprenta, los medios de comunicación de masas y la reciente lucha entre la democracia y el totalitarismo, con el fondo y forma como un nuevo ‘deus ex machina’ de la IA. Está conformada por un interesantísimo prólogo y tres partes: «Redes humanas», «La red inorgánica» y «Política informática», además de un magnífico epílogo. Desde el principio se plantea la idea de que «la humanidad se ha visto abocada a una crisis existencial autoinfligida. Nos hallamos al borde de un colapso ecológico (...) También nos afanamos en la creación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), que tienen un potencial de escapar de nuestro control y de esclavizarnos o aniquilarnos». Son dos de las grandes ideas sobre las que pivota este libro esencial para el análisis de una realidad que nos lleva a otra: la actual pulsión entre la democracia y el totalitarismo, cuyo desarrollo mundial es evidente tras los líderes de Rusia, China, EEUU y un largo etcétera, y cómo las redes sociales y su control ‘urbi et orbe’ se convierten en una arma extraordinaria de dominio en el ámbito mundial y quien logre ese control tendrá un paso más para el control del todo. Así dirá Harari: «En el siglo XXI, cualquier nuevo régimen totalitario podría tener éxito allí donde Hitler y Stalin fracasaron, creando una red todopoderosa que evite que las generaciones futuras traten siquiera de destapar sus mentiras y ficciones». Incluso existe un tercio de los investigadores de IA encuestados en 2023 que opinan sobre «la probabilidad de que la IA avanzada conduzca a resultados tan negativos como la extinción humana». Pero hay algo más aterrador y es que si hay una red totalitaria que en el siglo XXI logre conquistar el mundo, «puede que no se encuentre gobernada por un dictador de carne y hueso, sino por una inteligencia no humana». Estos son los retos sobre los que reflexiona en esta interesantísima obra Harari y la reflexión última sobre el poder que actuará sobre las democracias y eviten su destrucción porque esta es la única realidad y los líderes populistas que se encaramen de nuevo a la ley del más fuerte. Y en esta línea de pensamiento «el poder es la única realidad» y «la información un arma». Si en la primera parte analiza la mitología y la burocracia para adentrarse en las redes de información a gran escala así como el poder de la Iglesia católica en la historia de la humanidad, también en el auge de los populismos cuando las instituciones democráticas se burocratizan mastodónticamente y «esto contribuye a que los hombres fuertes orquesten ataques populistas contra las instituciones, desmantelen los mecanismos de autocorrección y concentren todo el poder en sus manos (...) El populismo socava la democracia».

En la segunda, profundiza en la IA y en los ejemplos recientes como la violencia étnica en Myanmar y la influencia de las redes sociales, pero también en fenómenos como QAnon y el ascenso de la extrema derecha y el control de redes sociales y su influencia en los votantes y la sociedad. Pues no olvidemos que el origen de QAnon es un algoritmo que comenzó a publicar entradas crípticas que pretendían revelar una conspiración mundial para acabar con la humanidad. Y la pregunta que se hace Harari es: «¿Qué será del curso de la historia cuando los ordenadores desempeñen un papel cada vez mayor en la cultura y empiecen a crear relatos, leyes y religiones? En cuestión de años la IA podría devorar la cultura humana (...) digerirla y desencadenar una tormenta de artefactos culturales». En la tercera parte, la más relevante, aborda el peligro del control totalitario: «El Gobierno podría usar todo su poder de vigilancia y su conocimiento íntimo de cada ciudadano para manipular la opinión pública a una escala sin precedentes». Para Harari nuestras vidas dependen cada vez más de las decisiones de una caja negra y la IA podría implantar sistemas de vigilancia total por parte de los regímenes totalitarios.

La única solución que él ve ante este reto es que «la humanidad permanezca unida» y sea capaz de combatir los males de esta nueva era imperial. De ahí la necesidad de crear mecanismos sólidos de autocorrección para crear redes más sabias y abandonar la idea populista de la información y dejar de lado que somos infalibles: «Ahora hemos convocado a una inteligencia inorgánica que puede escapar de nuestro control y poner en peligro no solo a nuestra propia especie, sino a otros incontables seres vivos. Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán si convocar a esta inteligencia ajena ha sido un error terminal o el inicio de un nuevo y esperanzador capítulo en la evolución de la vida».

‘Nexus’.

Autor: Yuval Noah Harari.

Editorial: Debate. Madrid, 2024.

