Mascaradas

Pasada la fiesta carnavalesca, y ante mi continua defensa de la máscara única, que va a su aire pasando de cualquier tipo de desfile y aspiraciones de premios establecidos opté, como siempre, por un exclusivo disfraz. Mi imaginación no ha hecho malabares especiales para elegir el tipo de atuendo que llevaría. Busqué una peluca rubia panocha con pelos eléctricamente enchufados, traje de chaqueta oscuro y corbata roja horteras hasta la saciedad y, por último, escarbé en todos los rincones para encontrar una careta que expresara la máxima estupidez y simpleza, así como maldad e indiferencia ante el mundo. Vamos, lo que solemos llamar por aquí «cara de tonto pillo».

A estas alturas no dudo que ya está en todas sus mentes la caricatura del patético personaje al que hago referencia. Un chaparrón inoportuno vino a estropear mi atuendo, estrujando el pelo repelente que cubría mi cabeza. Sentí un escalofrío. No lo dudé, era un mal presagio de mi esperpéntica elección. Me despojé rabiosamente del disfraz y recibí plácidamente la lluvia, que ahora sí caía sobre mi cuerpo mágicamente relajado.

