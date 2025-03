‘Lugares’, de Concha García

La poesía de Concha García no deja de asombrarme. Con ella descubrí el asombro. En esta ocasión, con su libro ‘Lugares’, publicado por El Toro Celeste. Esta obra de Concha García destaca por su sensibilidad, como ya viene siendo habitual en su poesía, al capturar pequeños detalles que cargan significados universales. Me ha obligado a reconsiderar mi propia relación con los espacios que habito. Su lenguaje cuidado y evocador ha conseguido que estos lugares sean tanto refugio como interrogante y me ha trazado un mapa emocional que resonaba con fuerza en cuanto a la experiencia personal. Una obra que invitaba a perderme para encontrarme, en alguno de esos puntos, a observar con nuevos ojos aquellos lugares que habito puesto parecen conocidos y a descubrir la poesía que late en cada rincón, en cada momento. En todo momento. A la espera de que florezca.

Con ‘Lugares’ logré realizar dos viajes horizontales y enfrentados entre sí, por diversos puntos geográficos, partiendo de Olesa de Montserrat. Nos invita a compartir su nueva vida en Córdoba y experiencias vividas ahí, desde cines, carreteras, estaciones de FC, habitaciones, procesiones y el viaje introspectivo, poético, y en mi opinión, filosófico. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, las emociones, el papel del azar en la vida. Concha García a través de imágenes evocadoras y un lenguaje que oscila entre lo tangible y lo abstracto, nos plantea esta relación entre lo visible y lo oculto, así como la conexión entre lo efímero y lo eterno. Lugares físicos en escenarios desde la memoria, donde la identidad y el tiempo se entrelazan. Desafía constantemente las certezas que ya conocemos, deja espacio a la interpretación y ofrece una lectura que resuena profundamente entre lo emocional y lo conceptual. Su poesía no solo describe paisajes o entornos, sino que los transforma en metáforas vivas que cuestionan la experiencia humana, la soledad y las conexiones afectivas. Poemas que son lugares. Lugares que son poemas. Marcando de nuevo esa doble línea entre esos dos mundos.

Su estilo crea una poesía que oscila entre lo íntimo y lo personal. Además de su labor poética, Concha García ha participado y participa en la promoción a través de talleres, conferencias y actividades literarias. Su obra se caracteriza por una exploración profunda de la experiencia cotidiana, la memoria y la identidad. Además, ha sido reconocida con diversos premios como el Premio Jaime Gil de Biedma, consolidándola como una autora imprescindible.

‘Lugares’.

Autor: Concha García.

Editorial: El Toro Celeste. Málaga, 2025.

