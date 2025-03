Mientras que algunos, la gran mayoría de los usuarios de la red social Facebook ha descubierto que si tras la «algarroba» ponen las palabras, indistintamente, «seguidores» o «destacar», todos sus amigos, seguidores y demás acólitos del individuo recibirán en sus notificaciones las menciones en cuestión de los susodichos. Y esto lo hacen, sin darse cuenta, quiero entender que, en gran parte de los casos por no decir en todos, como si lo que se presenta como algo sorprendente -para ellos-, en realidad no es más que una soberana gilipollez.

Decía que mientras que algunas personas hacen eso, otras se desfondan defendiendo algo indefendible como la «Poesía Especular». ¡Lo que les gusta a algunos poner etiquetas! Se buscan unos críticos que se presten al juego, algunas publicaciones que también se brindan al entretenimiento, y ya está, han conseguido descifrar lo indescifrable. Con todos mis respetos y mi admiración, que conste, la poesía es poesía y la no poesía pues es eso, no poesía. No hace falta inventarse términos, algo abstractos, por cierto, para justificar lo injustificable.

Pues mientras una y otra cosa pasaba en nuestras tierras mientras llovía sin parar, los de «La Lectura», el suplemento cultural de El Mundo, dicen que han encontrado el autorretrato de Pío Baroja fechado en junio de 1943.

Escribe Antonio Lucas, autor del artículo, «En una de las visitas que Rafael Azcoaga le hizo (a Baroja) en 1943, acompañado de Camilo José Cela -quien un año antes pidió a don Pío un prólogo que éste declinó para La familia de Pascual Duarte- hablaron de pintura, entre otros asuntos. Exactamente de Picasso y de Gutiérrez Solana...». Y en ese encuentro, Baroja regaló a Azcoaga un folio con su autorretrato, que firmó y fechó: 20 de junio del 43.

Y concluye Lucas: «Un retrato que recorrió miles de kilómetros, que salió una tarde de la casa del escritor en la calle Ruiz de Alarcón de Madrid protegido en la cartera grande de un joven poeta y crítico de arte, y acabó en el exilio americano, y regresó, y casi nadie tuvo noticia que existía. Porque ese, hasta hoy, era el pacto».

Enhorabuena por el descubrimiento, realmente es un descubrimiento, ¿pero como para ocupar tres de las escuetas páginas de un suplemento que cada día es menos cultural y mucho menos verdadero? Sigue lloviendo, lo lamento.

