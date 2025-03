Un arco iris de voces extremeñas

Quizá sea porque estuve a punto de nacer en un pueblo pacense, en el blando corazón de la Serena, por lo que amo a esta tierra de lagos luminosos, llanuras de oro y espléndidos poetas. De lo último habla este suculento libro, ‘Lecturas a poniente’, donde el escritor Álvaro Valverde reúne jugosos análisis críticos de poemarios escritos por autores de Extremadura, una de las regiones que mejores voces poéticas ha dado en las décadas últimas: uno de ellos, sin duda, es Álvaro Valverde, uno de los poetas más auténticos y singulares de nuestro país, autor de títulos como ‘Una oculta razón’ (Visor, 1991), IV Premio Internacional de Poesía Loewe; ‘A debida distancia’ (Hiperión, 1993), Premio Ricardo Molina Ciudad de Córdoba; ‘Ensayando círculos’ (Tusquets, 1995); ‘Mecánica terrestre’ (Tusquet, 2004); ‘Más allá de Tánger’ (2014) y, su más reciente, ‘Sobre el azar del mapa’ (Tusquets, 2023). Por otro lado, también es autor de la novela ‘La muralla del mundo’ (Algaida, 2000), con la que fue finalista del Premio Café Gijón, y de ‘Alguien que no existe’ (Seix Barral, 2005). Asimismo, el autor placentino ejerce la crítica literaria y se ha adentrado en el territorio del ensayo.

Precisamente, este hermoso volumen, ‘Lecturas a poniente’, editado en la colección ‘Perspectivas’ por la Editora Regional de Extremadura, tiene mucho de materia ensayística, de sabroso análisis e indagación en la poesía extremeña de las últimas décadas. Así, el lector que se adentra en esta obra muy bien ordenada e impecablemente escrita halla un atractivo fresco literario, un sustancioso y poético arco iris recopilatorio trenzado por Álvaro a lo largo de los años, desde 2005 a 2024, donde hay voces líricas de varios timbres y tonalidades. Una de esas voces, extraordinaria a mi modo de ver, es la de Basilio Sánchez (Cáceres, 1958), poeta de enorme calidad que ha dado a la luz libros como ‘Para guardar el sueño’ (Visor, 2003); ‘Las estaciones lentas’ (Visor, 2008); ‘Cristalizaciones’ (Hiperión, 2013), y, su más reciente, ‘He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes’ (Visor, 2019), Premio Loewe, considerado el mejor poemario de ese año en distintos suplementos literarios de nuestro país.

Álvaro Valverde sabe diseccionar y adentrarse en obras de autores extremeños muy diversos, algunos de ellos por desgracia ya fallecidos, como es el caso de Ángel Campos Pámpano, poeta enorme y singularísimo que nos dejó títulos inolvidables como su memorable ‘La ciudad blanca’ (Pre-Textos, 1998), donde destellan versos como estos: «Sobre el río que es luz/ que no se nombra y arde/ y pasa y ya es olvido». Con mucho tino, Valverde define a Campos Pámpano como un poeta de la mirada y su actitud, dice, es la de «un paseante que mira con atención cuanto le rodea y está dispuesto a sorprenderse». Otros enormes poetas extremeños –ya fallecidos- citados en el volumen son Félix Grande y Santiago Castelo, el primero muy conocido, algo más desconocido el otro. Y también es reseñable el luminoso análisis sobre la poesía de tres grandes voces femeninas extremeñas: Pureza Canelo, Isla Correyero y Ada Salas. De la primera, Valverde analiza varios títulos fundamentales en su trayectoria reciente como, por ejemplo, ‘A todo lo no amado’ (2011), Premio Ciudad de Torrevieja; ‘Oeste’ (2013) y ‘Retirada’ (2018). Así mismo, se centra en la poesía de Isla Correyero, autora de poemarios tan interesantes como ‘Diario de una enfermera’, que obtuvo el Premio Ricardo Molina en 1995, un libro que, como dice Valverde, se lee con un nudo en la garganta y está incluido en su antología ‘Mi bien’ (Visor, 2018). En cuanto a la poesía de Ada Salas, el autor de esta obra analiza ‘Limbo y otros poemas’ (Pre-Textos, 2013), y ‘Escribir y borrar. Antología esencial. 1994-2016’.

Por otro lado, también se habla en el volumen de dos jóvenes poetas interesantes, Azahara Palomeque y Julio César Galán. De la primera, se analiza ‘American poems’, editado en Isla de Siltola. De este libro se resaltan versos como estos: «He de escribir la inocencia: que duela el frío, / que no me queme». En cuanto a la obra poética de Julio César Galán, Valverde se centra en su título ‘El primer día’, también editado en Isla de Siltola, resaltando el carácter experimental de esta poesía. Curiosamente, aunque no aparece aquí, hay otro libro de Julio César Galán muy atractivo, titulado ‘Para comenzar todo de nuevo’, firmado con el seudónimo de Luis Yarza y editado en Trifaldi.

‘Lecturas a poniente’.

Autor: Álvaro Valverde.

Editorial: Editora Regional de Extremadura. Mérida, 2024.

