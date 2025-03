El filólogo y doctor por la universidad de Almería, Javier Soto Zaragoza, en su momento escribió una amplia y laureada tesis que tuvo sobresaliente ‘cum laude’ por unanimidad sobre la dimensión literaria del cancionero de Joaquín Sabina, y en la que tuve el gusto de participar como miembro del tribunal evaluador junto a María Isabel López Martínez e Isabel Navas Ocaña. Su título, ‘Una rosa en los callejones: la dimensión literaria del cancionero de Joaquín Sabina’. Fue la segunda tesis en el mundo dedicada exclusivamente a la obra del cantautor y la primera que se defendió en una universidad española, también la primera que abordó integralmente su cancionero. Su director fue José R. Valles Calatrava.

Fruto de esta obra es la síntesis de la misma en los elementos más reveladores que lleva por título ‘La biblioteca de Joaquín Sabina. Influencias e intertextualidades en sus letras’. La estructura en tres apartados que llevan por título: «Influencia de letristas», «Influencia de poetas» e «Intertextualidades», además de una introducción en donde realiza una serie de consideraciones sobre el corpus estudiado y la importancia de la intertextualidad.

La tesis fundamental de la que parte Soto Zaragoza es que las letras de Sabina sí son literatura, y deben ser tenidas en cuenta tanto fuera de la universidad como dentro de ella, y trata de soslayar esa reticencia que siempre ha tenido la universidad por el análisis de las letras de los cantautores, sobre todo después de que Bob Dylan, una de las máximas figuras al que sigue Sabina, se hiciera con el Premio Nobel de Literatura.

Es un trabajo de gran elaboración y muy exhaustivo que ha contado con una abundante bibliografía académica de su obra, la mayor parte de estos estudios han sido muy recientes, pero también ha empleado otros no académicos como entrevistas, biografías diversas…, y avanza en la comprensión de las fuentes que alimentan su obra tratando asuntos que no se habían estudiado y su relación con la posmodernidad. Entre esas influencias, considera que la lista ha sido amplia y lo mismo nos encontramos con Brassens que Bob Dylan, Paco Ibáñez o Javier Krahe, Tom Waits..., y entre los poetas Garcilaso, Quevedo, César Vallejo, Neruda, Lorca, Alberti o García Montero. Sobre Dylan, se indica que al igual que él sigue la línea de la canción urbana americana: «General acuerdo en calificar a Sabina como un Bob Dylan a la española, como una versión local de una especie de universal». En ese recorrido de influencias, manifiesta la de César Vallejo cuya obra poética cala hondo en su cancionero y la de Quevedo en su poesía satírico-burlesca . La elevada frecuencia de la reiteración, las comparaciones, el léxico cotidiano y la voluntad narrativa considera que se la debe a poetas como Gil de Biedma o Ángel González. Soto Zaragoza ha empleado un grueso corpus de letras sobre las que sostiene todo el estudio, desde «Inventario» (1978) hasta «Lo niego todo» (2017), pero al no existir un cancionero completo y revisado ha debido acudir a diversas fuentes.

El apartado más técnico hace referencia a las intertextualidades, y las divide en externas, internas y los intertextos en textos ajenos. Las primeras revelan parte de la memoria poética, literaria y cancioneril, de Sabina, y destaca que rara vez cita y cuando lo hace solo son detectables en su lectura y no en su escucha como cuando cita algún texto de Mariano José de Larra. Destaca que uno de sus recursos intertextuales más notable es que «con frecuencia aparecen personas pertenecientes a la actualidad -por lo general, política o musical- y personajes de la cultura pop o contemporánea, cuya presencia en un texto de intención literaria es sin duda posmoderna». Hace todo un inventario de citas y alusiones en canciones como «19 días y 500 noches» donde indica, por ejemplo, que el verso «ladrando a las puertas del cielo» parafrasea a Bob Dylan en «Knockin’on Heaven’s Door». Realmente un trabajo de orfebrería llevado a cabo para hallar todas estas conexiones con grandes cantantes o poetas. Lo que revela una enorme profundidad en el análisis y en la búsqueda de información. Algo que realmente debe ser destacado. Sobre las intertextualidades internas se centra fundamentalmente en las autocitas, «que provienen casi siempre de los títulos de sus obras y tiende a aludir sobre todo a algunas canciones». En definitiva, un libro de gran valía que nos lleva la idea de Sabina como abeja que ha libado en numerosas flores «para lograr las mieles de sus letras, tan disfrutadas por todos».

‘La biblioteca de Joaquín Sabina’.

Autor: Javier Soto Zaragoza.

Editorial: Iberoamericana Editorial Vervuert. Madrid, 2024.

