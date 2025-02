El silencio crepita dentro de la nieve y la noche respira en mitad de la espesura como un dócil mastín. Entre la desposesión, donde no queda nada, solo truchas muertas y el fango rojizo de un pantano seco, permanece encendida la poesía indestructible, misteriosa y agraz, de Julio Llamazares. La editorial Cátedra sacó recientemente un volumen muy cálido con los dos poemarios que entronizan al autor como uno de los grandes de la poesía española del siglo XX. La edición del volumen es de Raúl Molina Gil, y uno le agradece el fervor con que analiza ‘La lentitud de los bueyes’ y ‘Memoria de la nieve’. Aunque Julio no escriba ni publique ningún verso desde hace unas décadas la poesía no le abandona, sino que persiste adherida como un liquen a las galerías de su corazón.

Y la saca a la luz cuando edita una novela, como su más reciente ‘Vagalume’. Pero hablábamos del silencio y de la nieve: dos conceptos inherentes a la poesía de un autor atado a la tierra que ama los abedules y el vaho de los bueyes en la piel crepuscular. Que la editorial Cátedra haya reunido sus dos libros de poesía vigorosa, épica, rural, de la naturaleza, en un bello volumen con una portada de íntima elegancia, dice mucho de la calidad insobornable del gran escritor nacido en Vegamián que hizo de su paisaje un rincón universal donde el aire es poesía, nieve que fulgura en los ángulos dulces del anochecer.

