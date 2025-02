Un coro ante la primera vez de Trump

La llegada de Donald Trump al poder, por segunda vez, ha vuelto a generar entre la ciudadanía de la parte demócrata americana un desasosiego que comparte una gran mayoría del resto del mundo. Ya en la primera ocasión del ‘trumpismo’ gobernando hubo quien lo hizo y ese hecho sirvió de excusa para arrancar el relato de David Leavitt, con la decisión de una mujer americana de clase media alta y vocación demócrata de autoexiliarse en Venecia. La anécdota sirve para presentar ese momento, por un lado, y por otro ofrecer un repertorio de esa clase social centrando en el mundo del arte o la moda.

David Leavitt, nacido en Pittsburgh en 1961, se ha consolidado como una de las voces más singulares de la narrativa contemporánea americana. Su obra aborda con profundidad temas como la identidad, la sexualidad y las tensiones culturales de nuestro tiempo. En ‘A resguardo’, Leavitt construye una sátira mordaz de la élite progresista estadounidense, encarnada en Eva Lundquist, una mujer obsesionada con la perfección estética y la percepción pública. Eva, junto a su marido Bruce, conforma el eje de un grupo de personajes que se mueven en un entorno marcado por la superficialidad: cenas sofisticadas, conversaciones banales y debates políticos que rara vez trascienden el nivel de lo estético para acercarse a algo que mínimamente suponga algo de acción. La narración, llena de diálogos punzantes y situaciones irónicas, desnuda las hipocresías de un sector social que, mientras proclama ideales progresistas, parece atrapado en un hedonismo autocomplaciente.

Leavitt resalta esta contradicción con maestría a través de las palabras de sus personajes. En un momento revelador, Eva exclama: «¿Quieres decir, entonces, que todas las novelas que aspiran a hacer el bien son, por definición, malas?». Esta frase no solo expone la vacilación moral de la protagonista, sino que también refleja el tono crítico de la novela hacia un mundo donde el activismo político y las posturas éticas se convierten en accesorios de diseño. No es gratuito que varias de esas personas se dediquen de manera profesional a las revistas de moda o al diseño de mansiones. Sin embargo, la obra no se limita a la crítica superficial. Bruce, el marido de Eva, actúa como contrapunto: su evolución silenciosa lo lleva a encontrar sentido en actos de verdadera empatía, como acompañar a su secretaria enferma a sesiones de quimioterapia o entablar una relación con una amante que desafía sus propias inseguridades. A través de Bruce, Leavitt sugiere que, en un mundo polarizado y ruidoso, la bondad genuina radica en pequeños gestos de conexión humana como una esperanza en el ser humano.

Además de ser una sátira social, ‘A resguardo’ es una reflexión sobre la estetización de la política. Leavitt plantea que el rechazo a Donald Trump de personajes como Eva no proviene tanto de una postura ética o ideológica, sino de un juicio estético que refuerza su sentimiento de superioridad moral. Este enfoque convierte a Eva en una figura profundamente irónica, cuyo miedo al caos político se traduce en un impulso casi compulsivo por adquirir un apartamento en Venecia, presentado como un refugio idealizado. Contrasta bastante con quienes de manera forzada abandonan los EEUU deportados.

Con ‘A resguardo’, David Leavitt logra una novela que equilibra crítica social, profundidad psicológica y una aguda observación del estado de la política y la cultura en Estados Unidos. Su capacidad para retratar las contradicciones humanas a partir del humor, en ocasiones muy ácido y desde inteligencia, así el relato se convierte en una lectura muy apropiada para el aquí y ahora, que ayudará a disfrutar la lectura y conocer un poco más a esa contradictoria y singular sociedad americana que elige a un presidente como el que regirá sus destinos los próximos años. El trasfondo también resulta muy interesante puesto que cuestiona con esa especie de obra coral el compromiso en tiempos de incertidumbre. En esta novela de Leavitt encontramos reminiscencias de Tennessee Williams, Alice Munro, o la mirada sin prejuicios al colectivo LGTBQ+ al modo de Edmund White. También aprovecha el autor para realizar su propio escrutinio crítico literario atizando a otros autores americanos coetáneos como Paul Auster, al que le caen las siguientes lindezas: «El autor más sobrevalorado del planeta» o esta duda «¿Es francés».

‘A resguardo’.

Autor: David Leavitt.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2024.

Suscríbete para seguir leyendo