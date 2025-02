Versos hispanomagrebíes

El autor de esta antología, José Sarria, es un poeta y crítico literario que pertenece a varias academias y, además, es presidente de la Asociación de Amistad Andaluza-Marroquí Ibn Rushd, secretario general de la ACE-A y de la Asociación Internacional Humanismo Solidario, así como miembro del consejo directivo de Hispanismo del Magreb..., y uno de los estudiosos que con más empeño se ha dedicado en los últimos años a la poesía que se escribe en Marruecos, con obras, como Calle del agua. Antología contemporánea de literatura hispano-magrebí (junto con Manuel Gahete y otros autores), Hijos de la travesía. Poetas árabes actuales en España, Almenara. Antología contemporánea de la poesía andaluza y marroquí (junto con Morales Lomas) ...

La obra que presentamos, La palabra iluminada, reúne a los poetas Khedija Gahhoum, Azuz Tazi, Ridha Mami, Aziz Amahjour, Moufid Atimou, Sashida Hamido, Farid Othman-Bentria Ramos, Lamiae El Amrani, Nisrin Ibn Larbi y Mehdi Mesmoudi. Sobre ellos ofrece una breve nota biobibliográfica y cuatro poemas. En la introducción insiste en varias ideas que a su modo de ver son fundamentales y deben ser tenidas en cuenta, y es que frente a las fronteras que se han ido legitimando «existe un territorio común, una matria creativa, que une a las mujeres y a los hombres mucho más allá de las delimitaciones políticas o naturales». Sarria prefiere hablar de «continente sentimental». Un espacio heterodoxo de enorme riqueza donde está presente lo andalusí y sefardí, lo hispanovisigodo o bereber fusionado, creando como una lengua fronteriza con una identidad propia. Nos habla de una neoliteratura llevada a cabo por autores de origen magrebí cuya lengua vehicular es, sin embargo, el español. Algo que destaca especialmente porque esta influencia del español es única en Marruecos en estos casos y no se ha dado ni en Túnez ni en Argel. Desde 1990 es cuando surge con mayor fuerza al albur de revistas como al-Mutamid y Ketama. La propuesta que nos presenta Sarria es totalmente personal y con ella pretende crear un «texto equilibrado», con un número importante de mujeres (cuatro de un total de diez seleccionados) y de diversas generaciones, lo que nos muestra una diversidad de estilos y enfoques muy diferenciados. La traductora Gadhoum nos presenta una visión comprometida donde la geografía y el silencio se insertan en la cotidianidad y el paso del tiempo. El profesor Tazi nos adentra en el misterio de los sueños, la mirada de lo luminoso o una visión centrada en la casa y su ámbito personal y los pequeños destellos de búsqueda de los términos precisos. El también profesor Mami aborda el viaje y su acomodo, la mirada del amor o la búsqueda de la palabra precisa o el abandono de las ruinas al hilo de la historia de Dido. Otro profesor (son muchos en esta antología), Azmahjour, sostiene la creación del hombre, las pateras, el reencuentro en la oda a Neruda y sus influencia sobre su obra. Atimou asciende por el motivo del viaje de amor, a través de diversas ópticas que incluyen también el miedo, «arma del demonio», o el paso del tiempo y la retórica de la amada: «¿Por qué, amor, vives en las lejanías...?». La narradora residente en Barcelona, Hamido, recoge poemas de ‘Diario de una mujer de aire’ (2016) y un inédito donde realiza (rememorando a Kafka) una carta al padre para «liberar/ la sangre que me envenena». Una lírica directa y confidencial que plantea preguntas y da respuestas, y ofrece un profundo latido. Othman-Bentria Ramos, que reside en Madrid, aborda el amor desde diversas perspectivas, «un tiempo de arar para la entrega», y la asociación de la amada a elementos naturales con un tono confidencial e íntimo, con elementos que aúnan la presencia de lo cotidiano. La doctora en Comunicación por la universidad de Sevilla, El Amrani, nos habla de la resistencia a morir, junto a poemas de corte descriptivo donde acoge su visión de la realidad con las muertes cercanas «en el vacío extenso del mar» y el compromiso crítico con la marginación de la mujer: «Soy yo,/ la mujer que marginas,/ que escondes detrás de los arabescos». La también profesora Ibn Larbi nos conduce por una poesía con la temática presente del olvido («Llueve el silencio y/ nadie acompaña su agua»), y la sensación de no caminar hacia sitio alguno, pero también ese espejo en el que nos miramos para saber nuestro mundo y recorrido vital, junto al compromiso, al reflejar en su poesía el discurso de los «nadies» de la tierra: «Los nadies dibujan mi dolor olvidado». Finalmente, el doctor en Ciencias Sociales en Baja California, Mesmoudi, el más joven del grupo, presenta poemas inéditos de Alucinaciones en la ciudad: una poesía comprometida contra la violencia y se pregunta sobre el futuro con no pocas dosis de idealismo: «Sé que soy un pobre diablo/ que sueña todavía con amanecer ebrio». Pero también con un versículo narrativo donde aborda la modernidad intertextualizada en un encuentro el pasado y el presente muy literaturizado.

‘La palabra iluminada. Antología. Antología contemporánea de la poesía hispanomagrebí’ (selección y edición de José Sarria).

Autor: Varios autores.

Editorial: Manantial. 2024.

