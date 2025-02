Un poético temblor de luciérnagas

Tejer una hermosa historia narrativa sin que nada falte, ni sobre, en su argumento, utilizando un estilo sobrio y lírico, de enorme fluidez, no es fácil de conseguir. El milagro sucede muy de tarde en tarde. Sí, construir un relato equilibrado, de argumento enjundioso, perfecto en su arquitectura, es una tarea casi imposible de lograr. Pero Antonio Manuel Rodríguez (Almodóvar del Río, 1968) lo ha logrado en este libro, Tu nombre mío: un relato de amor y dolor incandescente, erizado de olvidos y recuerdos agridulces, que el autor de la obra, con asombrosa perspicacia, sabe ir engarzando como si fueran uvas de luz o cerezas de vidrio en un racimo de emociones, de frases veloces, intuitivas, inesperadas, que destellan y parpadean a cada instante como dulces perseidas en los ojos del lector.

Entrar a este libro es como pasar, de alguna forma, a una epifanía trágica y romántica, que nos va impregnando el espíritu de amor y, a la vez, de dolor, de olvido y desamparo. El asunto que trata esta insólita novela nos golpea y atrapa desde el primer momento. Todos somos los hijos rotos de esa madre que nos ama, repudia y añora al mismo tiempo desde el fondo brumoso de su alma desquiciada. El argumento primero de esta obra de Antonio Manuel es la relación terrible de una hija aterida con una madre con alzhéimer, inundada de sombras y marañas de silencio que acorralan y desbordan el ánimo de la hija que sostiene, aun así, a lo largo del relato un soberbio diálogo de ideas contradictorias, de emociones amargas y límpidas imágenes buceando en el turbio légamo de un tiempo en que ella y su madre coincidieron sin estar.

De esa situación anómala y brumosa se alimenta en esencia la historia tormentosa de esta novela espléndida, terrible, donde aparecen fragmentos como éste: «No sé si hay más verdad en un presentimiento o en una amenaza. En ambos casos, la verdad es embrionaria, se está gestando, ya vendrá o será mentira cuando aborte» (Pág. 61). Antonio Manuel ha elaborado con destreza un delicioso entramado narrativo donde fluyen y confluyen pasiones y emociones, fracasos y anhelos, sueños y desencantos dentro de un espacio y un tiempo casi líquidos que, con mucha fluidez, se van interponiendo gracias a la perspicacia de un autor que sabe economizar y sintetizar de un modo poético los hechos y los lugares utilizando la elipsis y el silencio, diciendo con pocas palabras y leves frases elaboradas con mucha sutileza en escasas líneas lo que a otros escritores les llevaría explicar mucho más tiempo y un espacio diez veces más amplio en el papel. De tal modo que lo que él nos cuenta en apenas cien páginas constituye un inmenso entramado narrativo, un ancho paisaje de escenas literarias tan bien exprimidas que, al meterse en la lectura, uno tiene al final la grata sensación de haberse adentrado en una catedral llena de recovecos extraordinarios, de rincones sublimes, cuando ha entrado en realidad a una sobria ermita donde el tiempo y el espacio vibran bajo el temblor de un cielo añil.

Sin duda ninguna, esta novela majestuosa de Antonio Manuel quedará en el tiempo por su enorme valor estético y formal, pero también lo hará por la importancia de su mensaje ético y moral, pues no solo trata el tema del alzhéimer en nuestra sociedad materialista, sino que también vislumbra en su argumento el drama pútrido y ciego del racismo, el odio al distinto, al extranjero y diferente. De los tres personajes esenciales del relato, uno es un pastor marroquí muy singular, un alma sensible que lee poesía y se da al prójimo sin pedir nada a cambio, mientras el prójimo lo odia y le destroza el futuro en un instante. Para terminar, aunque no es fácil elegir entre tantos bellos pasajes del relato el más atractivo, reseñamos éste: «Nací con la lluvia de las perseidas. Para celebrar esta hermosa coincidencia, la abuela me sentaba en los escalones del soportal a contemplar el cielo nocturno del verano… Luego nos poníamos a buscar luciérnagas. Yo las metía en una caja agujereada, con un dedal de agua y briznas de hierba, para verlas resplandecer» (Pág. 95). De este modo, con esta brutal delicadeza dibuja Antonio Manuel una de las escenas más esmeradas y poéticas de un libro, Tu nombre es mío, escrito con pasión, con dolor, emoción y dureza al mismo tiempo, consiguiendo así una novela memorable cuya lectura deja en nuestro espíritu la sensación de haber cruzado un valle ebrio de luciérnagas al anochecer.

‘Tu nombre mío’.

Autor: Antonio Manuel Rodríguez.

Editorial: Berenice. Córdoba, 2024.

