‘Leves certezas’, debut de Victoria López Mata

Leves certezas es el latido que comporta la dualidad entre el aquí y el allí, el ayer y el hoy, el campo y la ciudad. El alma de Victoria López Mata cabalga entre el amor verdadero a la tierra que la vio nacer, correr y respirar bajo la diafanidad de un cielo de sonrisa azul, y esa afinidad impuesta a una ubicación a la que se siente atada por exigencia de un guión que le dosifica los sueños, la libertad y el oxígeno.

Anegada por la memoria de una infancia gozosa que la madurez muta inevitablemente, intenta evocar aquella roca o encina de sus días felices, sin apenas poderse reconocer ya en aquel lejano paisaje, como sucede en A few Miles above Tintern Abbey, del gran poeta romántico William Wordsworth.

La joven poeta se resiente del paso del tiempo, que difumina y arrastra consigo las páginas alegres, enérgicas y luminosas de aquella inocencia: «Ya casi no me reconozco / en esa roca / o en lo alto de aquella antigua encina. / He cambiado tanto en estos años…» (pág. 27).

No olvida la autora a aquellos que ya se fueron, como la bisabuela en el poema Camposanto, al tiempo que celebra la vida de aquellos que aún están: «Seguimos estando aquí» (pág. 28).

El verano se erige como sustrato esencial y símbolo de la alegría, de la armonía con la naturaleza, la quietud y la serenidad. Enfrente está la «otra vida», esa que le espera lejos de su amado campo, paraíso terrenal y verdadero refugio de las urgencias del asfalto. Enraizada en el profundo amor a su pueblo, a la tierra que la vio nacer y a las nubes de su niñez, siente que, cada vez que se marcha, va dejando en el camino pedazos de sí misma, de su verdadero ser, tan anclado a las raíces de su existencia, a su familia, amigos y a los días azules bajo un idílico lienzo de nubes juguetonas.

Mientras se suceden los meses en el devenir de idas y vueltas, el tiempo va erosionando lo que más ama; esas «grietas» en las manos de sus padres, que percibe como dolor propio y que aceleran su deseo de llegar, de permanecer para siempre a su lado, en el sagrado y seguro regazo de sus cálidos abrazos.

Aún en su juventud, en un ejercicio sublime de proyección de su propia imagen hacia el futuro, visualiza la propia vejez y se funde, con empatía, en la imagen de sus padres haciéndola suya: «Algún día veré caer mi rostro. / Veré en mi propia imagen ese peso / de las cuerdas que tiran hacia tierra, / pero también de todo lo vivido» (pág. 33).

No obstante, la reconforta la certeza de aquellos recuerdos felices de una niñez y juventud dichosas. Sus versos son un canto cálido y luminoso de los que sienten la herida de la distancia. Sus contradicciones están moldeadas en el épico equilibrio de mantenerse en la dilatada disyuntiva entre el amor y el deber, el campo y la ciudad, lo prescindible y lo imprescindible.

Victoria López Mata mira su yo y lo desnuda en un insomnio, en el que acechan los «minotauros», en esa liviandad de enfrentarse al equilibrio del propio ego, en la sensualidad de aquellos días que dejan un sabor dulce en la memoria, bajo el sol y playas infinitas.

Mente inquieta

Su mente inquieta se plantea la levedad de la propia existencia, aquellas amenazas que ponen en riesgo la esencia humana y sensible del hombre: la avaricia, la ignorancia, el ruido. No es fácil mantener el equilibrio en el presente escenario, y es por ello que la poeta decide volver la mirada a los recuerdos, a las imágenes de su memoria, a la antigua inocencia, al refugio seguro del amor verdadero, este que no defrauda, a su pueblo, a la bondad de la luz y a la virtud de los versos.

Leves Certezas, que lleva por subtítulo «Una poética del desarraigo, la identidad y los significados de una mujer», es la espléndida ópera prima de una joven poeta que se inicia con decisión en el sendero de los versos a través de un hermoso poemario que prologa, con acierto y entusiasmo, el poeta y traductor José Luis Rey.

‘Leves certezas’.

Autor: Victoria López Mata.

Editorial: Cántico. Córdoba, 2024.

Suscríbete para seguir leyendo