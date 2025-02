El humor caústico de Charles Bukowski

Colgado en la tournefortia, de Charles Bukowski, llega a nuestro país traducido por Abel Debritto.

Este singular libro, que marcó un antes y un después en la obra del poeta estadounidense nacido en Alemania, se aleja del contenido sexual de los poemarios precedentes y, al mismo tiempo, adelgaza al máximo el lirismo para ofrecer unos poemas de claro aliento narrativo, más extensos, directos y descarnados, en los que el cuchillo sobre el que se afilan las aristas de la palabra ahonda en la carne del propio hombre que escribe, sin máscaras.

Bukowski acaba de mudarse a una nueva casa de dos plantas, con piscina, jacuzzi y jardín, en la que lleva una vida aburguesada y, aparentemente, plácida, aunque bajo tal apariencia se encuentre la realidad más sórdida y cruel.

Escéptico y descreído, no se reconoce en las nuevas coordenadas espaciales y las mantiene a debida distancia. Semejante distanciamiento carga su mirada de una fina ironía, presente ya en el título -es ridículo ahorcarse en un arbusto que, curiosamente, tiene su misma condición: no es originario de América, pero se ha adaptado a las condiciones climáticas de California-y le permite emplear un humor cáustico, con el que se burla de todo y de todos, incluso de sí mismo, cuestionando los valores establecidos. Esta burla, no exenta de cierta compasión hacia el que sufre, se reviste de humanidad cuando aborda sin complejos su poliédrica interioridad. Junto al distanciamiento, el poeta acude a la palabra certera y precisa, con lo que logra evitar la autocompasión a la hora de diseccionar el interior de un hombre complejo, con sus fracturas y sus dudas, que llega a ser visto como un bufón o un pelele en manos de una galería de seres grotescos que lo desprecian. Entre dichos personajes se encuentra la que será su futura esposa, Linda Lee Beighle.

‘Colgado en la tournefortia’.

Autor: Charles Bukowski.

Editorial: Visor. Madrid, 2024.

