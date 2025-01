Interesante -e intensa- la selección que el editor José Luis Amaro ha realizado sobre la obra de Ernestina de Champourcin, siguiendo cierto orden cronológico, sobre todo hacia la parte del final, dónde se recogen los poemas de corte espiritual.

Desde el inicio, desde ese verso que ya cautiva en la apertura, «A veces me pregunto ¿qué nos dejó el invierno?» nos vemos atrapados en una voz firme, bajo un tono que cómplice en la propuesta temática, y en la forma de abordarla, nos va mostrando un universo sólidamente construido. Hallamos en estas páginas una poesía que destila transparencia, sencillez, lo cual no exime que esconda sugerencia, que también apunte a esas zonas ‘menos visibles’ dentro del poema, como parte del juego creativo, y hacia lo mágico: «Hay cosas que no son, pero siguen siendo... hermosura secreta que fue latido». Y en este itinerario de veintidós poemas se vislumbra la claridad y la clarividencia de una voz que, a poco que surge el momento y la situación, -con una individualidad llamativa-, también se reivindica en la mirada de y desde lo femenino, como una forma de entender y asumir el mundo, sin renunciar a lo cotidiano desde lo íntimo. Los temas universales de la soledad, las dudas, la existencia, el amor... son recogidos aquí también como parte del viaje, sin embargo la autora les imprime su propio sello, su marca reconocible como signo de madurez y libertad.

‘El viaje completo’.

Autora: Ernestina de Champourcin.

Edita: Cuadernos Grupo de Oxford. Córdoba, 2024.

