La prosa envolvente de Álvaro Pombo

La prosa de Álvaro Pombo no deja a nadie indiferente. Su voz envolvente y reflexiva parece sumergirnos en disquisiciones filosóficas, pero nos está lanzando sin piedad al fondo del alma, de la inocencia y la ignorancia, de la maldad y la estupidez, para hacernos un retrato desencantado, pero siempre irónico y lúcido, de las glorias y miserias de la condición humana.

El personaje principal de su última novela, ‘El exclaustrado’, se llama Don Juan Cabrera, un estudioso que siempre ha vivido retirado del mundo e inmerso en sus libros. Al comienzo de la narración es un hombre de setenta y dos años que se encuentra encerrado voluntariamente en su despacho, entre paredes de gruesos volúmenes, exclaustrado de un convento al que perteneció hasta hace poco y al que renunció porque en él ya no hallaba a Dios, y ni siquiera a sí mismo. Ahora vive en el barrio de Argüelles y ha cambiado la capilla por un claustro de libros, impenitentemente aislado del mundo y de la gente, hasta que recibe la repentina y sorpresiva llamada de un sobrino suyo, Jaime, hijo de su hermana, a quien no ve desde hace muchos años. Juan no quiere contacto con la gente, pero no puede negarse a la petición. Acepta la entrevista, y esa aparentemente insustancial decisión cambiará el resto de su vida.

El joven encuentra en su tío a un mentor, a un hombre con experiencia y sabiduría. Primero lo visita por curiosidad, pero, poco a poco, se va involucrando más y le hace partícipe de su vida. Le habla de su profesor, Antón Rubial, un hombre a quien Juan Cabrera conoce de sus años en que él era monje y Rubial un novicio pillado en falta y denunciado por el propio Cabrera. Ese detalle, la falta del novicio y la denuncia del monje, ha despertado en el primero un sentimiento de venganza que Álvaro Pombo trenza, destrenza y amalgama con más acciones y personajes hasta convertir la novela en un mosaico de sentimientos ciegos y azarosos, al que solo pondrá remedio Juan Cabrera con una acción tan involuntaria como definitiva.

Álvaro Pombo (Santander, 1939) es una voz propia y destacada de las letras en nuestro país. Ganador del Planeta y el Nadal, sus libros acumulan premios y traducciones a diferentes idiomas. Anagrama publica su última novela, ‘El exclaustrado’ (2024). También había editado ‘El héroe de las mansardas de Mansard’ (Premio Herralde), ‘El hijo adoptivo’, ‘El parecido’, ‘Relatos sobre la falta de sustancia’, ‘Los delitos insignificantes’, ‘El metro de platino iridiado’ (Premio de la Crítica), ‘Donde las mujeres’ (Premio Nacional de Narrativa y Premio Ciutat de Barcelona), ‘El cielo raso’ (Premio Fundación José Manuel Lara) o ‘Santander, 1939’ (Premio Francisco Umbral), entre muchos otros.

Antón Rubial solo busca la venganza. Vencer y humillar a aquel hombre que lo denunció. Para ello utiliza a su sobrino. Lo embelesa y confunde hasta que consigue acercarse a su tío, disimulando su falsedad, pero guardando celosamente el veneno de la venganza. La esposa de Antón, Petri, quiere separarse de él. Está sin rumbo. Inicia una relación con Jaime y acaba visitando a Juan Cabrera por indicación del sobrino para calmar sus inquietudes. Se produce una combinación jugosa y complicada de sentimientos entre los tres personajes; no ya de Antón, a quien solo lo mueve la soberbia y la venganza, sino entre Jaime, Petri y Don Juan. El exclaustrado se mete de lleno en ese mundo de emociones, en esas vidas perdidas, procurando poner sensatez, con empatía, con espíritu de servicio y generosidad. Pero todos caerán en la trampa de Antón, en la inexperiencia de Jaime, en su egoísmo, también en el de Petri, en su indolencia y estupidez. A toda esta amalgama de sentimientos confusos y caóticos solo pondrá fin D. Juan Cabrera, sin querer, con la única verdad que nos asiste a todos los seres humanos, encontrada al azar, en un desenlace inesperado que sorprenderá al lector, pero que no es otro que el verdadero y único deus ex machina que resuelve toda confusión.

‘El exclaustrado’.

Autor: Álvaro Pombo.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2024.

Suscríbete para seguir leyendo