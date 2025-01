La luz de un mundo mágico

Como el que busca zafiros o esmeraldas en el fondo fangoso de un lago inexplorado o como el que espera hallar libélulas azules en un campo de nieve al anochecer, el verdadero escritor debe adentrarse en terrenos sutiles y espacios inexplorados buscando argumentos insólitos e inéditos, a través de caminos apenas transitados, para escribir una obra diferente que sorprenda y hechice el alma del lector. En la narrativa española más reciente hay pocos autores que exploren universos literarios sin transitar. Por eso sorprende el caso de Manuel Moyano, uno de los narradores de habla hispana más sólidos y arriesgados, más sutiles, a la hora de introducirse en espacios insólitos y argumentos inexplorados, a veces inverosímiles, de una sorprendente belleza literaria. Nacido en Córdoba (1963), aunque residente en Molina del Segura, nadie entiende cómo un escritor de tanto brillo, un narrador tan completo y eficiente no publica su espléndida obra narrativa en grandes editoriales de prestigio donde editan autores de muchísima menos envergadura que él.

De su obra más reciente podríamos destacar títulos tan espléndidos como ‘La frontera interior: un viaje por sierra Morena’ (2022), uno de los libros de viajes más hermosos y originales publicados en nuestro país en el último medio siglo, a la altura de ‘Viaje a la Alcarria’, de Camilo José Cela, o ‘Campo de Níjar’, de Juan Goytisolo. Ahí quedan fijados sus muchos valores literarios. Por otro lado, a pesar de haber sido finalista del Premio Herralde de Novela con su libro ‘El imperio de Yegorov’ (Anagrama, 2014), Manuel Moyano no necesita ser publicado por esas grandes editoriales que dan a la luz libros sosos e intranscendentes, huérfanos de verdadera literatura, de autores o autoras que aspiran a ser Corín Tellado. No, el escritor cordobés afincado en Murcia, ofrece en cada libro que saca a la luz una calidad literaria insobornable, difícil de alcanzar, como ocurre en este bellísimo libro de relatos, ‘La versión de Judas’, donde demuestra a las claras que, hoy por hoy, es el gran autor de narrativa corta en nuestro país. Aquí, en este volumen de cuentos prodigiosos, hay, además de una insoslayable calidad literaria, un efluvio mágico inasible, intemporal, eso que, al leer una obra bien escrita, se te queda pegado a las paredes del espíritu y espejea en las entrañas, en la piel del corazón, como el parpadeo de una luciérnaga feliz. Así, entre los diez relatos de esta obra resplandece una suave textura literaria y un tono estilístico de enorme calidad. Moyano domina muy bien los argumentos y los espacios del relato corto, utilizando los diálogos con una fluidez narrativa impresionante; pero es que, además, escribe con brillantez poética, abriendo y cerrando puertas de misterio, de magia elegante y delicadeza seductora, en cada relato o pieza literaria de este libro. Aquí, en este volumen narrativo, sobresale no solo el estilo de Manuel Moyano, incisivo y veloz como un buril de blenda, sino, sobre todo, la originalidad de los argumentos que entretejen unos relatos que parecen escritos, a veces, por Juan Rulfo, Julio Cortázar, incluso por el Kafka más audaz. Y, a pesar de todo, aunque reverberen ecos en estas piezas narrativas, sobresale la voz portentosa de un autor que debiera ser mucho más considerado en un panorama literario donde triunfan autores de menos calidad que él.

De todos los cuentos incluidos en este volumen, sobresalen tres piezas de un tono estilístico muy especial; entre ellas está la que abre el libro, «Así murió Mamadou», donde hace el autor una limpia sátira política; «La casa de la calle Ulloa», que rezuma un aroma mistérico a lo Stephen King, y, sobre todo, la mejor de todo el conjunto, «La bufanda roja», un relato prodigioso que enreda y atrapa al lector desde el principio como una tela de araña majestuosa en la que entras gustoso, dejándote llevar por un ritmo sinuoso, vertiginoso a veces, pero, sobre todo, siempre inquietante y obsesivo al servicio de una estructura narrativa que, en muchos momentos, evoca el resplandor, la luz misteriosa de un mundo mágico intangible que existe, a la vez, fuera y dentro de nosotros, y el autor de este libro, Manuel Moyano, ha construido usando elementos narrativos nada usuales que hacen de esta obra un festín literario magistral.

‘La versión de Judas’.

Autor: Manuel Moyano.

Editorial: Talentura. Madrid, 2024.

