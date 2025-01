Cumplidos los buenos propósitos de años anteriores, como excelente niña sentada en su silla sin alzar el tono de voz, este 2025 mis aspiraciones se han transformado, como por arte de magia, en ansiados y quizá inalcanzables y maravillosos deseos. Deseo traspasar la líneas rojas del horizonte para volver a sentir el largo paso del tiempo de aquellas interminables tardes veraniegas de mi niñez, deseo romper las barreras supersónicas de la monotonía para caer en el abismo de lo desconocido y que la duda y la incertidumbre me lleve a explorar otros mundos distintos y que, quizá, aún me dé tiempo a conocer, deseo romper esquemas establecidos y rebelarme contra todo aquello que sienta como injusto e inadmisible dentro de mi corazón, deseo cumplir sueños que siempre he considerado imaginarios e inalcanzables.

Ojalá que, igual que cumplí, año tras año, mis buenos propósitos, que me venían ya comunitariamente preestablecidos, pueda ver consumados estos fantásticos deseos, aunque para ello tenga que atravesar los muros y las barreras de la censura, lo prohibido y de lo socialmente inconfesable.

Suscríbete para seguir leyendo