El libro ‘Desangelado’ (Edit. Alhulia) de Jesús Serrano, es de poesía verbal y pictórica. Pero cargado de sensibilidad, ingenio y lirismo como el anterior, ‘Rialidad’. Complejos y minuciosos ambos, éste, es más metafísico y cargado de emoción. En su título, se unen el significado connotativo y el etimológico para propiciar este epítome: «Desolación y tristeza por la ausencia de aliento vital y espiritual». La emoción va implícita en la sencillez y fluidez de las palabras y sobre todo, en la expresión contenida de la tempestad que azota mente y corazón, en la variedad de pensamientos en momentos definidos de la existencia, con el dinamismo de la experiencia y con esas vaguedades necesarias que facilitan la recreación del lector.

El libro consta de cuatro partes: las dos primeras las componen treinta y un poemas cada una, de referencia temporal diferente y no necesariamente cronológica. La tercera de ocho y la cuarta de veintiséis dibujos tridimensionales.

La primera la titula «Mañana era ayer», a sabiendas de que ni el mañana ni el ayer existen, porque la vida consiste en «aquí y ahora». Pero ni siquiera surge de «aquí y ahora», de la urgencia de los sentimientos, sino desde «ahí y ahora». Desde la distancia del desapego con la realidad y de su premura. Desde la mirada de quien contempla en un espejo la catarsis sentimental de su otro yo, los perfiles de su corazón roto o busca un foco de luz que alumbre la oscuridad en que se consume. «Ahí y ahora», en la tapa de esta caja de resonancia, como identidad de la persona que necesita gritar en silencio para aliviar su pesadumbre. ¿De dónde sacar ese clavo ardiendo al que agarrarse, si no es del recuerdo de los momentos propicios? ¿Y cómo reconocer la vaguedad de tales acciones si no es con el imperfecto «era»?

Emoción más positiva y anhelante de los otros treinta y un poemas de la segunda fase, distantes en el tiempo pero cercanos en la emotividad. «Ayer no será mañana» es el rótulo que los agrupa. Ayer no será nunca mañana, no sólo porque nada es igual, ni se repite, ni siquiera se parece, sino porque ni nosotros somos los mismos, ni tampoco queremos serlo. Pero en todo recuerdo hay algo lenitivo y premonitorio, visto desde el momento culmen de la existencia: desde «ahí y ahora». Y desde ahí, exposición de sentimientos casi juveniles e inspirados por la ilusión, bajo la sombra de la inmediatez y la volatilidad.

Componen la tercera parte siete poemas, recogidos bajo un neologismo compendio de las palabras poesía y filosofía: «Poesofía». Lenguajes poético y filosófico, intuición, pensamiento y emoción. Cada uno de los poemas es un pequeño frasco de perfume destilado de ilusiones, meditaciones y suaves plegarias. Pero también invocaciones desgarradoras que intentan abrazar lo invisible, los anhelos del universo o el fluir de la vida y del devenir. De entre todos, destaca para mí una joya, una esencia combinada de palabras, sentimientos y pensamientos, dispuestos casi en caligrama, que te hacen estremecer. Se intitula «Yo/Paloma» y es una genial reflexión sobre el vértigo de la vida y de la muerte, tomando como referente la paloma moribunda de Alberti que se precipita al suelo. Alma desnuda, sufrimiento, desgarro, temblor de la conciencia, ilusiones fugaces.

La buena poesía es escritura de alta tensión emocional, espacial y temporal, capaz de germinar en un lector todo tipo de emotividades, incluida la estética. Y en este libro, su autor ha sabido, como en un arpa, tocar las cuerdas de la emoción.

‘Desangelado’.

Autor: Jesús Luis Serrano Reyes.

Editorial: Alhulia. Granada, 2024.

Suscríbete para seguir leyendo