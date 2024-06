Luz entre las sombras

Lo complejo es hacer uso de un lenguaje depurado, limpio e ir generando una tensión poética sin el abuso de metáforas ni otros recursos estilísticos. Y dicha complejidad, bien resuelta en casi todos sus frentes, puede dar óptimos resultados, como es el caso, cuando un jurado decide otorgar el Premio I. de Poesía Baltasar Espinosa a esta obra.

Es el quinto libro de este autor, y ha decidido no estancarse, subir la apuesta, y aunque la temática puede parecer poco novedosa, es la forma de tratar ese fondo lo que va a definir este poemario desde el poema de apertura, esa contundencia sin paliativos: «Los muertos saben / que me visto de ceniza». La escritura tiene un papel de revelación dolorosa pero necesaria, el sujeto no busca redimirse ni hallar respuestas inmediatas, solo lanzar ese grito, esa llamada de atención que deje constancia de lo efímero y breve de nuestro paso por la tierra, pero desde la conciencia plena del instante: «Escribo como sufro, / pienso como veo».

Los sentidos permanecen alerta, y los huecos no se cubren fácilmente: «el futuro se acerca de manera / irremediable».

Pero el sujeto, pese a la sombra constante de la muerte como eje sobre el que lo vital se vuelve más intenso, en una lucha permanente entre la razón y la emoción, tiene claro el referente a seguir: «Y, sin embargo, escribimos poemas / para seguir vivos».

La vida sin la muerte - con continuos correlatos sobre esta última- parece tener menos trascendencia o al menos aquí adquiere otro papel, pero esos dos mundos, paralelos, subsisten y se apoyan mutuamente el uno en el otro, durante todo este itinerario. Y el amor se vuelve omnipresente con su propia luz por encima de todos los aconteceres, sin obviar el dolor que conlleva pero como elemento necesario en esta suerte de imágenes, recuerdos, con la paciencia de quien aguarda el instante preciso de la emoción entre estos restos orgánicos que se desgranan a golpe de verso.

‘Restos orgánicos’.

Autor: José Miguel García Conde.

Editorial: Abeginbook Ediciones. Gran Canaria, 2024.

