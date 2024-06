Escarabajo y ruidos del silencio

Hace poco encontré en las redes una entrevista a Javier Cercas, reciente académico de la RAE que ocupa el sillón de Javier Marías. El novelista contaba la historia de su libro ‘Soldados de Salamina’, que como sabemos es la obra que le catapultó como escritor y fue un fenómeno cultural. Cuenta que su editora, cuando leyó el original del libro, le comentó que era un tema, la posguerra española, ya muy tratado y publicado, pero que a pesar de ello lo iba a editar, pues le gustaban el contenido nuevo y maneras distintas con lo ya escrito y contado anteriormente. Lo nuevo y esencial fue, ahora ya no, pero entonces nadie conocía a ‘la 9’, una unidad del ejército francés formada por republicanos españoles y que fueron los primeros que entraron en el París liberado. ¿Es la otra mirada y perspectiva de la historia, literatura y de la edición?

El lenguaje es lo importante, pero el tema también. En poesía se escribe un verso, un poema, un libro y parece que ya está todo hecho. A veces el silencio es sublime, otras no, es un asesino con coartada, pero le conocemos, sabemos quién es. El lenguaje es un espejo de la sociedad en la que vivimos y refleja sus cambios y evolución. En el contexto de la poesía, la reconfiguración del discurso lo encontramos en ‘Poeta en Nueva York’, de Federico García Lorca, y ‘Diario de un poeta recién casado’, de Juan Ramón Jiménez, sabemos que son las obras precedentes de una poesía de temática urbana en el siglo XX. Y desafiando las normas establecidas y ampliando las perspectivas y referentes, lo encontramos en el feminismo, que ha permeado todas las esferas de la sociedad, incluida la literatura, como ‘Una habitación propia’, de Virginia Woolf, o ‘El segundo sexo’, de Simone Beauvoir. La poesía hoy es estrépito, dejarse oír, pero eso no lo es todo. No basta con repetir ideas de moda con el mismo lenguaje. Rafael Suárez Plácido dijo que lo poético, cuando no se ejerce como tal, se hace caprichoso de su propio gusto o ideología, y deja de ser ecuánime. Y «el poeta es antes que el filólogo», dice un amigo. Lo vemos en Góngora, todos viven de sus palabras. No sé si estas horas son reales o surrealistas. Entre la tradición y la vanguardia se escribe mucha literatura. Puede servir cuando se oyen golpes en las casas donde vivimos. Personalmente y hasta hace poco, especulaba si había un mapache en el cielo raso de mi casa. Los mapaches son arquitectos de la búsqueda y el hospedaje, de ellos aprenden los okupas que son simples imitadores.

La poesía también, en cierta manera, es contar una historia, aunque pequeña, breve, y no terminarla, es un lujo, el poema nunca se termina del todo, lo abandonamos. Tampoco importa que Dalí «hubiera sido tan mal pintor si pintó la imagen necesaria para los días de 1993», apunta Saramago. Y veo a Picasso en su estudio vestido de andar por casa, con camiseta de tirantes y zapatillas.

Suscríbete para seguir leyendo