Un Lazarillo del siglo XX

‘Mosturito’ es la última novela del escritor sevillano Daniel Ruiz García (Sevilla, 1976). Autor de ‘La gran ola’ (2016), ‘Maleza’ (2018), ‘El calentamiento global’ (2019) o ‘Amigos para siempre’ (2021). Este libro se destaca por su aguda crítica social y su mordaz sentido del humor, lo que ha consolidado a Ruiz como una voz significativa en la literatura contemporánea española. La trama gira en torno a la figura de Pedro Gotor Fernández, ‘Mosturito’, un niño corriente, aunque marcado por varias características físicas de su cara que le hacen ser destacadamente feo y que, tras un episodio desafortunado en su vida personal, se ve obligado a ser arrastrado por un camino de aprendizaje al modo del Lazarillo. Este viaje, sin embargo, está plagado de situaciones tragicómicas y absurdas que ponen en evidencia las contradicciones y superficialidades del mundo moderno desde una de las orillas de barrio límite en una ciudad andaluza.

Uno de los aspectos más destacados de la novela es su capacidad para entrelazar humor y crítica social. Un cierto determinismo marca y obliga a repetir desgracia generación tras generación por una extraña condena de pertenecer a los desfavorecidos. Un padre maltratador y borracho que mata a su madre y una tía, la Tata –personaje descomunal- abonada a la comida basura, el calimocho y el tabaco, solo pueden producir un desgraciado que lo va descubriendo a base de golpes, no todos físicos.

El estilo narrativo de Daniel Ruiz se caracteriza por su lenguaje directo y su habilidad para crear diálogos vivos y creíbles, un lenguaje coloquial que refuerza la ambientación, en los años 80 cuando las calles albergaban un mundo poblado por punkys, litros de cerveza y heroína. La voz narrativa de ‘Mosturito’ se nos presenta ágil y dinámica, lo que facilita una lectura amena y envolvente, de testigos que podemos reír y sentir pena a partes iguales. Ruiz emplea una prosa arriesgada pero permite al lector conectar de inmediato con los personajes y las situaciones descritas, que van creciendo llevándonos como testigos, como acompañantes silenciosos que no pueden intervenir para cambiar el destino, un ‘fatum’ contrariado, que no impide la perspicacia del que va aprendiendo: «En clase hay unas letras que dicen Dios es mi pastor nada me faltará. Y también hay un cuadro de Jesucristo con los ojos azules y medio pelirrojo en el que Jesús parece con los ojos azules y medio pelirrojo un jipy gay». Llegará a encomendarse a una mancha de la pared que se parece a una virgen.

Además de su destreza literaria, Ruiz demuestra un agudo sentido de la observación social. Los personajes secundarios de la novela, cada uno con sus propias idiosincrasias, enriquecen la trama y aportan diferentes perspectivas sobre los temas centrales del libro. Este enfoque multidimensional permite una lectura más profunda y enriquecedora, invitando al lector a reflexionar sobre su propia vida y sociedad, desde el distanciamiento. ‘Mosturito’ es un ejercicio de originalidad, de un peculiar sentido del humor y relevancia temática, convertida en una obra singular en el panorama literario actual y con una voz propia. La combinación de ingenio, crítica social y una narración vibrante la hacen cargarse de poder narrativo. A través de su protagonista, Ruiz logra capturar las complejidades de la vida moderna, ofreciendo una lectura tan divertida como provocadora. Sin duda, es un libro que merece ser explorado por aquellos que buscan una narrativa fresca y reflexiva. Ofrecemos un muestrario en este párrafo: «Nadie se fija en mi cara, ni en mi frente, ni en mis botas guarrosas. Huele a gasolina, a tubo de escape, pero también apesta divinamente a vida. Estoy asomado a la azotea, el suelo está lejos».

‘Mosturito’.

Autor: Daniel Ruiz.

Editorial: Tusquets. Barcelona, 2024.

