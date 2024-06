Con cierta provocación, intencionada por mi parte, vuelve a caer en mis manos ‘Juegos de la edad tardía’, de Luis Landero. Inicio una nueva lectura desde otra perspectiva, supongo que por el paso del tiempo, y me detengo cuando Gregorio, desde su mirada tierna e infantil, pregunta a su abuelo el significado de la palabra afán y este le contesta: «Afán es el deseo de ser un gran hombre y de hacer grandes cosas y la pena y la gloria que todo eso produce». Ante la insististe curiosidad de su nieto, continúa presumiendo de su saber: «Las mujeres no tienen afán», aunque «Él (Gregorio) pronto tendrá la edad de tenerlo». Esto me hace reflexionar y mirar hacia atrás, principio que tengo casi totalmente prohibido, y me cuestiono si yo he tenido afanes en mi vida, o no. Y si he llegado a tenerlos no sé si me han producido pena o gloria. Quizá nuestra vida venga envuelta en un tramposo y atractivo papel de regalo repleta de afanes y de ambiciones y me pregunto por qué y para qué. Supongo que la respuesta la tendré, próximamente, en otra apaciguada y tranquila reflexión de estas que yo me hago, o no.

