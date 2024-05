La soledad del rechazado

Franz Kafka (1883-1924) es uno de los autores más influyentes de la literatura moderna. Su obra literaria, simbólica y perturbadora, refleja la angustia existencial del hombre contemporáneo, a través de una serie de historias convertidas en pesadillas.

El 3 de junio de este año se cumple el centenario de su fallecimiento. Por ello, se están publicando diversas ediciones de sus obras. Una de las más destacadas es la preciosa edición ilustrada que Akal ha hecho de ‘La metamorfosis’, la narración más célebre del autor checo. Publicada originariamente en 1915 por una revista mensual, cuenta la historia dramática de Gregor Samsa, un viajante de comercio que, tras despertar, una mañana, convertido en un insecto enorme, se ve abocado a la incomunicación y a una muerte en soledad.

Aunque su cuerpo ya no es el de una persona, no pierde los sentimientos ni la capacidad de reflexionar. También pronuncia palabras, pero de forma ininteligible. Su situación es penosa: está atrapado en un cuerpo que no le permite actuar como el ser humano que, por emociones y raciocinio, sigue siendo.

A pesar del horror que supone su transformación, más que por ello está preocupado por la posibilidad de perder su trabajo y por el futuro de su familia, que es pobre y depende de él. «‘Qué vida tan apacible disfruta la familia’, se dijo Gregor, al tiempo que sentía, con los ojos clavados en la oscuridad, un profundo orgullo por haber proporcionado a su hermana y a sus padres una vida tan agradable y acogedora. Pero ¿qué ocurriría si de pronto aquel bienestar, aquella tranquilidad y contento desaparecieran?». Cuando sus padres y su hermana, con los que vive, se ven obligados a trabajar para poder subsistir, él se siente avergonzado y triste.

Sus padres y su hermana primero se muestran horrorizados con su transformación, pero creen que sigue siendo Gregor y le cuidan lo mejor que pueden. Después, cada vez le prestan menos atenciones. Cuando la situación se hace insostenible, desean librarse de él: a diferencia del principio, consideran que solo es un monstruo. Gregor, que piensa en su familia con cariño y emoción, también cree que tiene que desaparecer.

La historia abarca varios meses, durante los cuales Gregor tiene que hacer frente a una situación muy adversa. En su lucha para salir de ella, acaba por sucumbir. Su destino es trágico, pero también liberador.

El mismo día de su muerte (su cuerpo es retirado por la criada), sus padres y su hermana se toman la jornada libre y van a pasear. Están dichosos y relajados, como si se hubiesen quitado un peso de encima: el fallecimiento de Gregor también ha sido una liberación para ellos. Hablan sobre sus perspectivas de futuro: creen que no son tan malas, pues sus empleos, aunque humildes, son prometedores; además, proyectan cambiarse a una vivienda más pequeña, barata, mejor situada y más práctica. Los padres ven que su hija, que tiene diecisiete años, se ha convertido en una muchacha hermosa y, entendiéndose con miradas, piensan que ya es hora de buscarle un hombre bueno y formal. Para el matrimonio, el cuerpo juvenil de la joven representa «la confirmación de sus recién estrenados sueños y buenos designios».

Las ilustraciones las ha realizado el ilustrador mexicano Tavo Montañez, al que le gusta combinar medios analógicos, esencialmente lápiz y tinta sobre papel, con medios digitales. Las imágenes que ha creado para esta edición son realistas y coloridas y están enmarcadas, en contraste, por la silueta oscura de un gran escarabajo.

‘La metamorfosis’.

Autor: Franz Kafka. Editorial: Akal. Madrid, 2024.

VIDA COMO BASE LITERARIA Las obras de Franz Kafka son peculiares. Están llenan de situaciones angustiosas y absurdas, son oníricas, penetrantes y ambiguas y tratan sobre temas como el fracaso, frustración, la incertidumbre y la soledad. El escritor nacido en Praga tuvo una vida difícil, marcada por situaciones personales y sociales problemáticas: la relación conflictiva con su padre, el fracaso de varias relaciones amorosas, el desarraigo por su condición de judío, el conflicto entre checos y alemanes. Fue una persona frágil, sensible, insegura, insatisfecha y con un sentimiento de culpabilidad respecto a su familia. Todo ello marcó sus escritos: su propia vida, transformada, fue la base de sus obras. Compaginaba su trabajo de funcionario en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia con la escritura. Desempeñaba con entrega sus obligaciones profesionales, pero la escritura, a la que se dedicaba por las noches, era lo que más le importaba y lo que consideraba su ocupación principal. Murió prematuramente a causa de la tuberculosis y no se cumplió su deseo de que, tras su fallecimiento, se destruyesen sus escritos. El conjunto de ellos está formado por tres novelas, numerosos relatos, diversos fragmentos literarios y diarios. La novela ‘El proceso’ es una de sus obras más memorables. Cuenta la historia de un hombre que es acusado de un delito que desconoce y que acaba por convertirse en víctima del sistema burocrático y social, que es autoritario y hostil. Entre sus relatos, destacan (además de ‘La metamorfosis’) ‘La condena’, en el que un padre autoritario condena a muerte a su hijo, el cual acata la pena y la ejecuta; ‘Un informe para una academia’, cuyo personaje central es un simio que, para sobrevivir, aprende a comportarse como una persona; y ‘Un artista del hambre’, que cuenta la trayectoria profesional fracasada de un hombre entregado al ayuno con fanatismo. Sus aforismos y sus diarios (también sus cartas) ayudan a conocer su personalidad: su sentimiento de inferioridad respecto a su padre, su rechazo del matrimonio a pesar de su temor a la soledad, su aversión hacia todo lo que no hiciera referencia a la literatura, su concepción de la salvación en el ámbito del judaísmo.

Suscríbete para seguir leyendo