La conquista del agua

No es nada extraño que el agua, en todas sus vertientes y usos, se haya convertido en una de las principales preocupaciones del ser humano. Su necesidad imperiosa, su escasez, la dependencia de cualquier ser vivo, hombres, animales o plantas, su discutible uso y gestión, apuntan a un futuro preocupante. Cada vez menos agua potable, cada vez más consumo, despilfarros incomprensibles y, sobre todo, una falta de información general que nos lleva en un futuro cercano a inquietantes distopías. De esa preocupación nace este libro. La autora de esta espléndida obra narrativa, Virginia Mendoza (Valdepeñas, 1987) antes de este libro ya había editado ‘Quién te cerrará los ojos’ (2017) y ‘Detendrán mi río’ (2021), donde ya mostraba su preocupación por el tema del campo y el mundo rural.

Ahora, en su nueva obra, ‘La sed’, Virginia Mendoza ofrece un ensayo que en algunos momentos podría parecer otra cosa, un texto rico en sugerencias y lúcido en sus planteamientos. Una demostración nítida de que el ensayo, como género, no tiene porqué ser un conjunto de reflexiones solamente sesudas y aburridas -en algunos casos- en las que el autor se empeña en brillar por encima de su propio texto. Aquí estamos ante una obra que entra en comunicación directa con el lector, con independencia de su nivel. Cabe preguntarse dónde reside ese ‘tour de force’ que convierte ‘La sed’ en un libro de lectura atrayente, casi me atrevería a decir en una aventura vital en la cual todos podemos reconocernos. La primera razón está en no ser solamente una obra de tesis, empeñada en repartir doctrina por encima de una reflexión cercana que siempre debe unir al autor con sus posibles lectores. Todo va entrelazado con la experiencia personal, las notas biográficas, los recuerdos de familia, esas anécdotas que hacen de la vida de cada cual, en este caso de Virginia Mendoza, una escuela de aprendizaje continuo. Y es que en esas experiencias y vivencias nos reconocemos, en esos retazos de la infancia cuando el mundo iba a otra velocidad.

Probablemente no estemos ante un libro que pretenda adoctrinar, pero sí plantear preguntas cruciales a las cuales seguramente deberíamos haber contestado hace mucho tiempo. Problemas que vienen hacia nosotros a gran velocidad, y decisiones que no se tomaron e impactarán sobre las generaciones venideras. La sed nos acompaña continuamente como seres compuestos mayoritariamente por agua y estamos ante una llamada de atención, quizá un grito de alarma. Una sed histórica que seguramente nunca hemos saciado totalmente, que se convertirá en un fenómeno crónico. En cuanto a la sequía, no será, o no es ya solamente la falta de agua, sino su mal uso, el nulo respeto con el que la tratamos, las malas políticas (a veces las inexistentes) aplicadas por una total falta de sensibilidad, la ausencia de una mirada responsable hacia el futuro, incluso el más cercano.

No es inocuo el tema elegido por Virginia Mendoza para entregarnos unas páginas en las cuales cada palabra es un intento de recomponer un esquema de pensamiento que ayude a una tierra herida, habitada por seres que terminarán perdiendo la esperanza. Con un estilo claro, directo, sin adornos innecesarios, pero con una intensa precisión, la autora nos entrega un texto rotundo, cargado de sensatez para entender un problema que se ha convertido en universal, pues la sed no es algo puntual de un momento histórico concreto. De ahí se desprende la necesidad de esa conquista diaria del agua -junto con el aire- los dos elementos imprescindibles para la vida. El agua como bien público, universal, al alcance de todos, repartida con justicia y generosidad. De cada página de este libro ejemplar brota, a modo de manantial, ese líquido cristalino que alimenta el espíritu y sacia una sed milenaria.

No hablamos solamente del cuerpo, de lo estrictamente material, sino que están en peligro las bases sobre las que se asienta la convivencia entre todos los seres vivos que fueron apareciendo en un planeta que podría ser un jardín común, y al cual debemos dar esa función de lugar de encuentro y convivencia, atravesado por esas venas que llevan el agua a cualquier lugar donde un ente vivo la pueda necesitar.

‘La sed’.

Autor: Virginia Mendoza.

Editorial: Debate. Madrid, 2024.

