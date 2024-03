Donde nacen las tormentas

Nos encontramos ante el arquetipo ideal que conjuga la novela histórica con esa doble propuesta de intención que es la ficción, resultado de la imaginación del autor. Género que alcanza un potencial extraordinario porque la historia es la plantilla fija sobre la que el escritor examina y se plantea los encuentros de la realidad, es como un cuerpo a cuerpo que justifica esa historia, que la modela. Coinciden entonces esos interrogantes del pasado y del presente que nos demuestran que las dudas son muy similares aunque el tiempo pase con su efecto devastador y hasta olvidadizo. El historiador y crítico literario, también teórico y filósofo del lenguaje de la Unión Soviética, Mijail Batjin, defiende la causa de la novela histórica, ya que sus creadores se esfuerzan por encontrar un aspecto diferente en la vida de sus personajes, y a su vez, por presentar la Historia de manera «doméstica». Trama que maneja datos irrefutables que el autor ordena con toda lógica. La novela nos sitúa en esa Córdoba califal inigualable en la que se desarrollaron una cultura y una forma de vida únicas en su tiempo, no superadas por otras civilizaciones. Las descripciones que Alfonso Cost detalla en su novela nos hacen entender la supremacía de los lugares, paisajes y personajes que conforman el efecto coral del libro. Su interesante mixtura entre pasado y presente nos hace internarnos en esa intriga perfectamente enlazada desde el presente viajando hacia el pasado. Los personajes clave de esta novela de Alfonso Cost, aunque están impregnados por la realidad y la veracidad, no dudan en adentrarse en una herencia secular de la ciudad de Córdoba que les brinda, en la ciudad palatina de Medina Azahara, el inequívoco ‘leiv motiv’ para levantar un argumento rico en ficción, pero históricamente factible en el mundo que el autor ha designado para su creación. No hay que olvidar que la auténtica ficción literaria nace de ese realismo a lo largo de todos los elementos que confluyen en su asunto.

Alfonso Cost nos propone una especie de jeroglífico que solo podremos descubrir estando muy atentos a cómo cuenta y desgrana un tema que ha elaborado con una datación perfecta, pues es imposible no percatarse del estudio y la preparación que hay tras cada línea de la novela. Páginas que nos acercan a personajes míticos de la Córdoba omeya, como la particular figura de la princesa Wallada. ‘Donde nacen las tormentas’ se convierte en una historia que estimula más una serie de hechos e iconos merecedores de ser redescubiertos y elevados a la importancia de nuestro pasado, de lo que Córdoba supuso como luz esclarecedora del conocimiento y las artes en una época sombría. Novela, con excelentes fuentes de información, en la que Alfonso Cost crea un tipo de discurso en el que emplea una lógica que difiere de los hechos: la lógica del relato. Así pacta con el lector las condiciones de la lectura dejando en un segundo plano de importancia la certificación de la verdad de los hechos mismos. Enhorabuena, por cierto, por la magnífica edición que de ella ha hecho la madrileña editorial Adeshoras, con más de una década de trabajo a sus espaldas, con la dirección de su editora, Susana Noeda, infatigable adoradora y conocedora de las letras y autores de esta tierra. Minucioso trabajo el de Alfonso Cost que ha sabido someter el discurso a sus lectores --lo que se denomina como mimesis--, lo que, a fin de cuentas, separa al historiador del escritor y a éste de aquél. Los lectores podremos aprender un poco más sobre nuestro pasado y ampliar nuestra comprensión de la historia, de la política, la cultura y la propia experiencia humana.

‘Donde nacen las tormentas. La búsqueda de al-Azif’.

Autor: Alfonso Cost Ortiz.

Editorial: Adeshoras. Madrid, 2023.